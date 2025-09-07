Brasil Ex-deputado é preso após aparecer com R$ 5 milhões ligado ao crime organizado

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

TH Joias deitado numa cama com maços de reais; PF suspeita que que valor seja de R$ 5 milhões. (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal (PF), o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Civil do RJ prenderam o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, do MDB. O parlamentar é suspeito de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, além de negociar armas e acessórios para o Comando Vermelho (CV).

TH não tinha sido encontrado em casa, um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, mas acabou localizado em outro conjunto de residências de alto padrão no mesmo bairro. Saiba quem é TH Joias.

Ao todo, pelo menos 18 pessoas eram procuradas em operações simultâneas (entenda abaixo), e 15 já foram presas.

Presos já identificados

Alessandro Pitombeira Carracena, ex-secretário municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro, na gestão de Marcelo Crivella, e ex-secretário estadual de Defesa do Consumidor de Cláudio Castro.

Alexandre Marques dos Santos, cabo do 4º BPM (São Cristóvão);

Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho;

Gustavo Stteel, delegado da PF;

Kleber Ferreira da Silva, ex-PM;

Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu, assessor parlamentar de TH;

Rodrigo Costa Oliveira, PM;

Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, deputado estadual;

Wallace Menezes Varges Tobias, cabo do Bope;

Wesley Ferreira da Silva, soldado do 31º BPM (Barra da Tijuca).

O ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, movimentou a partir de 2021 grandes quantias de reais e até de dólares em espécie.

Cálculos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Polícia Federal avaliam que o grupo do ex-deputado movimentou R$ 140 milhões em 5 anos.

A ostentação era tanta que TH se deixava fotografar junto a grande quantidade de dinheiro. A polícia suspeita que essas fotos ocorressem na casa de Gabriel Dias Oliveira, o Índio, ou em sua própria residência.

Em uma das imagens, TH está deitado na cama junto a notas de reais que cobrem todo móvel. Os policiais acreditam que ele esteja com R$ 5 milhões do traficante.

Em outro momento, ele está em outro ponto da casa segurando maços de dinheiro.

Para a Polícia Federal, TH, Dudu e Índio patrocinaram um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro:

“Os elementos probatórios reunidos nos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) revelam um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, caracterizado pela movimentação de grandes volumes de dinheiro em espécie, operações de câmbio no mercado paralelo, uso de “laranjas” e empresas aparentemente legítimas para ocultar a origem ilícita dos fundos, e transferências financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, tudo visando consolidar e expandir as operações do crime organizado”

