Rio Grande do Sul Ex-estagiária é condenada por desviar quase R$ 30 mil de clientes da Caixa em cidade gaúcha

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2024

Transferências ilegais foram realizadas em 2018, na cidade de Encruzilhada do Sul. (Foto: Google View)

A 1ª Vara Federal da cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul (Vale do Rio Pardo) condenou por improbidade administrativa uma ex-estagiária da Caixa Econômica Federal que havia desviado dinheiro de contas de clientes do banco estatal em Encruzilhada do Sul. Foram 34 transferências ilegais, responsáveis por um rombo total de pelo menos R$ 27 mil. Cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

De acordo com processo movido pelo Ministério Público Federal (MPF), em 2018 a jovem tinha 19 anos e trabalhava em uma agência da rede quando passou a explorar a vulnerabilidade de idosos e indivíduos menos esclarecidos que a procuravam com algum tipo de ajuda operacional nos caixas eletrônicos do terminal de atendimento. Esses momentos teriam sido então aproveitados por ela para passar dinheiro à sua própria conta.

Segundo informações divulgadas nesta semana pela Justiça Federal, em 2018, ela foi responsável por realizar 34 transações ilícitas que causaram um prejuízo de mais de R$ 27 mil ao banco. Dentre os argumentos apresentados pela defesa da ex-estagiária está o de que não houve enriquecimento ilício: “Eram só transferências de valores sem grande expressão, utilizados para bancar despesas básicas”.

Ela também argumenta não ter recursos para devolver às vítimas o dinheiro desviado e nem pagar multa (de mesmo valor, conforme estipulado pelo juiz do caso), pois atualmente ocupa um emprego de secretária, mediante salário-mínimo (R$ 1.412). A sentença também a proíbe, por quatro anos, de fazer contratos com o Poder Público, receber benefícios e incentivos fiscais.

(Marcello Campos)

2024-10-25