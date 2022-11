Política Ex-governador gaúcho coordenará área de indústria, comércio e serviços na transição do governo federal

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Rigotto foi coordenador-geral do plano de governo da candidatura de Simone Tebet à Presidência Foto: MDB/Divulgação Rigotto foi coordenador geral do plano de governo da candidatura de Simone Tebet à Presidência. (Foto: MDB/Divulgação) Foto: MDB/Divulgação

O ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto (MDB) fará parte da equipe de transição do governo federal. Rigotto coordenará a área de indústria, comércio e serviços.

Ele foi indicado pelo presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), na quarta-feira (09). O ex-governador declarou que recebe a tarefa com muito responsabilidade e entusiasmo. “Vou conversar com o presidente Baleia e equipe e cumprirei a missão com o compromisso de ajudar no desenvolvimento do nosso País”, disse Rigotto.

Coordenador-geral do plano de governo da candidatura de Simone Tebet (MDB) à Presidência da República, o ex-governador faz parte do Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo e é membro do Conselho de Estudos Nacionais e Política da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

Segundo o MDB-RS, Rigotto é “defensor do incentivo ao processo de reindustrialização e da competitividade dos produtos nacionais para o crescimento econômico do Brasil”.

