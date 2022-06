Acontece Ex-governador Germano Rigotto é novo membro do Conselho de Estudos Nacionais e Política da Fiesp

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

Além de governador gaúcho, Rigotto foi deputado estadual três vezes e deputado federal durante dois mandatos. Foto: Antônio Augusto/Câmara dos Deputados Foto: Antônio Augusto/Câmara dos Deputados

O ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto foi designado membro do Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política – Cosemp da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). A nomeação ocorreu no último dia 25, pelo presidente da Fiesp, Josué Christiano Gomes da Silva.

O Cosemp realiza estudos e discute questões relacionadas à política e ao desenvolvimento econômico e social nacionais, além de propor e acompanhar o posicionamento institucional quanto a essas temáticas, contribuindo para o diálogo permanente com órgãos governamentais e os diversos segmentos da classe empresarial e da sociedade. Atualmente, é comandado pelo ex-presidente Michel Temer.

Rigotto também é membro do Conselho Político e Social da Federação de Comércio de São Paulo. “São essas missões que me permitem contribuir para o debate dos grandes temas e auxiliar nos desafios do país”, destacou.

