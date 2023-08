Porto Alegre Ex-governador Olívio Dutra afirma que não será candidato a prefeito de Porto Alegre nas próximas eleições

Por Marcelo Warth | 9 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Não serei, em circunstância alguma, candidato a prefeito ou mandato legislativo", disse o petista Foto: Guilherme Santos/PT "Não serei, em circunstância alguma, candidato a prefeito ou mandato legislativo", disse o petista. (Foto: Guilherme Santos/PT) Foto: Guilherme Santos/PT

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Diante das especulações sobre uma possível candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul Olívio Dutra à prefeitura de Porto Alegre, o petista afirmou que não disputará as eleições do ano que vem.

“Não serei, em circunstância alguma, candidato a prefeito ou mandato legislativo nesta e em outras eleições”, escreveu Olívio no Instagram nesta semana.

“Na fraterna visita que recebi do companheiro ex-deputado federal pelo PT/RS e, atualmente, secretário nacional do PT, Henrique Fontana, entre tantos temas da nossa conversa sobre a conjuntura e ações importantes do governo federal coordenadas pelo presidente Lula, aproveitei para transmitir-lhe, a propósito das especulações que ouço e leio ultimamente sobre minha pré-candidatura à prefeitura de Porto Alegre, o seguinte: não serei, em circunstância alguma, candidato a prefeito ou mandato legislativo nesta e em outras eleições”, declarou o político, conhecido como Galo Missioneiro.

“Militarei na próxima eleição em favor de um programa de humanização e desenvolvimento dos municípios, sintonizado com o ‘reconstruir o Brasil’ que a Frente Brasil da Esperança, sob liderança do presidente Lula, vem, paciente e firmemente, implementando no País”, prosseguiu Olívio, que disputou uma vaga ao Senado nas últimas eleições.

Partidos de esquerda buscam um nome de peso para a disputa à prefeitura de Porto Alegre, atualmente comandada por Sebastião Melo (MDB), que deve tentar a reeleição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/ex-governador-olivio-dutra-afirma-que-nao-sera-candidato-a-prefeito-de-porto-alegre-nas-proximas-eleicoes/

Ex-governador Olívio Dutra afirma que não será candidato a prefeito de Porto Alegre nas próximas eleições

2023-08-09