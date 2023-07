Esporte Ex-jogador do Grêmio e penta com a Seleção Brasileira é preso por falta de pagamento de pensão

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Polga estava em um evento com outros ex-jogadores na Arena. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-jogador do Grêmio e zagueiro pentacampeão com a Seleção Brasileira Anderson Polga, de 44 anos, foi preso nessa terça-feira (25) por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Canoas, município da região metropolitana da capital do Rio Grande do Sul.

A decisão é da 5ª Vara de Família de Porto Alegre e o mandato de prisão foi cumprido por agentes da 9ª DP. De acordo com a Polícia Civil, Polga estava em evento com outros ex-jogadores na Arena do Grêmio quando foi abordado.

Esta não foi a primeira vez que Polga se vê envolvido em questões relacionadas à pensão alimentícia. No final do ano passado, ele já havia sido detido em uma quadra de futebol 7 por causa do mesmo motivo. No entanto, conseguiu um habeas corpus e foi liberado. Os valores relacionados à ação seriam de aproximadamente R$ 330 mil.

Quem é Anderson Polga

Revelado nas categorias de base do Grêmio, Polga estreou no time principal em 1999. Em pouco tempo, chamou a atenção pela versatilidade, já que atuava como zagueiro e como volante. Bicampeão gaúcho e da Copa do Brasil no Tricolor Gaúcho, o ex-defensor marcou 10 gols em 170 partidas.

Por ser “xodó” de Felipão, Polga foi convocado como uma surpresa na lista de Felipão para o Mundial no Japão e na Coreia do Sul. Na Copa, participou das goleadas do Brasil sobre a China, por 4 a 0, e também diante da Costa Rica, por 5 a 2. Ambos os duelos foram válidos pela fase de grupos do torneio.

O zagueiro atuou pouco pela Seleção Brasileira. Ao todo, foram 11 jogos e três gols. Depois de sua passagem pelo coletivo canarinho, nunca mais retornou à Seleção.

Na sequência da carreira, ele foi para o Sporting, de Portugal. Polga atuou no futebol português durante oito anos, conquistou a Taça de Portugal das temporadas 2006/07 e 2007/08 e a Supertaça Cândido de Oliveira nas mesmas temporadas, em 2006/07 e 2007/08.

Depois, retornou ao Brasil para vestir a camisa do Corinthians. Sob o comando de Tite, o ex-defensor compôs o grupo que conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes. Aos 33 anos, com o término da temporada, decidiu pela aposentadoria em 2012.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/ex-jogador-do-gremio-e-penta-com-a-selecao-brasileira-e-preso-por-falta-de-pagamento-de-pensao/

Ex-jogador do Grêmio e penta com a Seleção Brasileira é preso por falta de pagamento de pensão

2023-07-26