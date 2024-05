Inter Ex-jogador do Inter é preso em São Paulo por falta de pagamento de pensão alimentícia

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Dois dirigentes estavam com Jô na delegacia e deixaram o local quando o advogado do atacante chegou. Foto: Internacional/Divulgação Dois dirigentes estavam com Jô na delegacia e deixaram o local quando o advogado do atacante chegou. (Foto: Internacional/Divulgação) Foto: Internacional/Divulgação

O atacante Jô, do Amazonas e com passagens por Inter, Corinthians e Atlético-MG, entre outros clubes, foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia na noite desta segunda-feira (6), em Campinas (SP). A informação foi confirmada pelo Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), da Polícia Militar.

Policiais civis esperaram a chegada do ônibus com o elenco amazonense para o jogo contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, pela terceira rodada da Série B do Brasileiro, para cumprir o mandado contra o atacante, que não desceu com a delegação.

Dois dirigentes estavam com Jô na delegacia e deixaram o local quando o advogado do atacante chegou para acompanhar o depoimento. Por volta de 21h15min, funcionários do Amazonas compareceram ao 10º DP para levar pertences do jogador.

Após o cumprimento do mandado de prisão, Jô deve ser encaminhado à cadeia anexa ao 2º DP de Campinas, onde deve passar a noite. Ele passa por audiência de custódia nesta terça.

O atacante, de 37 anos, estava escalado para começar a partida entre os titulares – William Barbio entrou em seu lugar.

2024-05-06