Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Segundo a Polícia Nacional, o ex-jogador (foto) e o irmão, Assis, portavam passaportes adulterados

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Assis Moreira, foram detidos na noite de quarta-feira (04) no Paraguai. Eles estariam com passaportes falsos. Ronaldinho está em Assunção para compromissos comerciais, e teve agenda cheia na capital paraguaia.

Segundo o Ministério do Interior do Paraguai, durante busca da Polícia Nacional e autoridades dos ministérios do Interior e Público na suíte em que o ex-atleta está hospedado foram encontrados documentos adulterados. Passaportes, carteiras de identidade e os telefones celulares de Ronaldinho e Assis foram apreendidos.

Ronaldinho e o irmão não foram levados para uma delegacia. Eles seguem retidos, sob custódia, no hotel Yatch y Golf Clube. Eles têm audiência nesta quinta-feira (05) com representantes do MP (Ministério Público) local e devem prestar depoimentos. Após serem ouvidos, o MP decidirá se denuncia ou não os dois brasileiros.

O advogado de Ronaldinho e Assis, Sérgio Queiroz, disse que “certamente trata-se de algum equívoco que será esclarecido”. Segundo o jornal “ABC Color”, o MP suspeita que um empresário forneceu a Ronaldinho e seu irmão, Assis, os documentos supostamente falsos.

Ronaldinho Gaúcho chegou ao Paraguai como astro, para participar de evento para arrecadação beneficente para crianças e lançar a biografia do jogador chamada “Gênio na vida”.

Passaportes apreendidos em 2018

Em 2018, Ronaldinho e o irmão tiveram os passaportes apreendidos por não cumprirem sentença que os condenava a pagar indenização por danos causados em área de preservação em Porto Alegre. O valor passava de R$ 8,5 milhões.

Em 2019, o ex-jogador foi nomeado embaixador do turismo brasileiro pelo governo federal mesmo tendo os passaportes brasileiro e espanhol retidos pela Justiça e sendo proibido de renovar os documentos.

Na página oficial da Embratur, o ex-jogador disse na ocasião que sua missão é “recuperar nossa imagem internacionalmente”. Ele, no entanto, não poderia viajar para países que exijam passaporte.

Condenação

Ronaldinho Gaúcho e seu irmão foram condenados em um processo por dano ambiental na Justiça do Rio Grande do Sul e estariam proibidos de deixar o País ou renovar os documentos até repararem os danos causados. O caso envolve a construção ilegal de um trapiche, com plataforma de pesca e atracadouro, na orla do Guaíba, em Porto Alegre, em uma área de preservação permanente e sem licenciamento ambiental.

A apreensão dos passaportes de Ronaldinho e Assis foi determinada em novembro do ano passado, como forma de obrigar a família a pagar uma indenização que passava de R$ 8,5 milhões. O valor, atualizado no ano passado, estava em R$ 9,5 milhões. A defesa do ex-jogador recorreu ao STF (Supremo Tribunal Federal), que, no último dia 2, manteve a decisão.

Campeão mundial e melhor do mundo

Ronaldinho Gaúcho defendeu, entre outros times, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG. Foi campeão mundial pela Seleção Brasileira em 2002 e eleito melhor jogador do mundo duas vezes: 2004 e 2005.

