Saúde Ex-líder antivacina, médico italiano se diz arrependido: "Temos mortos na consciência"

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

Pasquale Bacco diz ter se arrependido após saber da morte de um homem de 29 anos que era seu fã. (Foto: Reprodução)

Um ex-líder antivacina, o médico Pasquale Bacco, de 49 anos, diz ter abandonado o movimento, do qual foi um dos principais nomes na Itália durante a pandemia da Covid-19. Em entrevistas recentes, ele diz ter mudado de opinião quanto ao medicamento após saber da morte de um homem de 29 anos, que tinha vídeos de discursos seus no celular.

“A família dele me contou que ele era meu fã. Não me falaram isso com raiva, pelo contrário, o que só faz doer mais. Sinto como se essa morte fosse minha culpa. Quando vi a realidade com os meus próprios olhos, vi que estava errado”, disse Bacco ao jornal italiano “Corriere della Serra” em entrevista publicada na última semana.

Ao longo dos últimos dois anos, o médico conta ter visitado cerca de 300 praças no país para realizar seus discursos negacionistas em cima de palanques de eventos batizados de “dias sem medo”.

“Acredito que nós, que subimos aqueles degraus, temos mortos em nossas consciências. Todos nós antivacinas fomos grandes covardes. Fomos às praças e, quando falávamos, sabíamos que as pessoas queriam escutar coisas fortes. Então provocamos mais e mais: há água de esgoto nas vacinas, os caixões de Bergamo estão todos vazios, ninguém morreu de Covid. Fomos grandes sacanas”, disse Bacco.

De acordo com o médico, ele já se vacinou contra a Covid-19 e tenta fazer as pessoas mudarem de opinião acerca do medicamento. “Me vacinei e estou suspenso da Ordem dos Médicos por 6 meses. Não recorri, pois sinto que eu estava errado. Ser antivacina pode ser um negócio e a oportunidade faz o ladrão.”

Brasil

O movimento antivacina ganhou mais uma voz no Brasil. A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) deu recentemente as “boas vindas” para a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) na campanha contra a obrigatoriedade da vacinação. A autora do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff participou de um protesto contra o passaporte de vacinação.

Janaina publicou na conta dela do Twitter um vídeo em que aparece discursando para os manifestantes. Ela pede que funcionários públicos reajam diante das medidas sanitárias impostas pelo governo estadual de São Paulo.

“Tem colega achando que vai ser uma vergonha para a assembleia. Não, colega. Vai ser um exemplo. Nós estamos apenas respeitando o direito de cada um falar por si, pela sua saúde, pela saúde da sua família. O Estado de São Paulo está sendo o mais radical de todos no país inteiro“, disse ela, na Avenida Paulista.

Em seguida da publicação de Janaina, Bia postou um recado para a deputada. “Bem vinda Janaina! Você está no caminho certo. Errado está quem apoia atos de tirania”, escreveu. Em São Paulo, o passaporte da vacina contra covid é exigido em todos os eventos da cidade (públicos ou privados).

