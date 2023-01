Política Ex-ministra de Bolsonaro deixa o PL após ser vista abraçando Lula

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em nota, Flávia citou que "os fatos das últimas eleições" e seus “ideais democráticos” motivaram a saída do partido. (Foto: Alan Santos/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ex-ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República de Jair Bolsonaro (PL), Flávia Arruda pediu a desfiliação do Partido Liberal (PL), um dia após ter sido vista abraçando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a cerimônia de posse, no domingo (1º).

Em nota, Flávia citou que “os fatos das últimas eleições” e seus “ideais democráticos” motivaram a saída do partido:

“Considerando os fatos das últimas eleições, o posicionamento do partido e meus ideais democráticos, sigo em um novo caminho com os sinceros votos de que a política continue sendo espaço de respeito, diálogo e busca de um Brasil melhor.”

Casada com o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, Flávia foi a candidata mais votada da capital para o cargo de deputada federal nas eleições de 2018, com 121.340 votos.

Na Câmara, participou de projetos relacionados à violência contra a mulher. Já como chefe da Secretaria de Governo de Bolsonaro, ficou responsável pela articulação política entre o Palácio do Planalto e o Congresso.

Nas eleições de 2022, Flávia Arruda tentou uma cadeira no Senado, mas terminou em segundo lugar na disputa, que teve como vitoriosa Damares Alves, também ex-ministra de Bolsonaro.

Antes de se tornar deputada, Flávia saiu como vice de Jofran Frejat (PR-DF) na corrida pelo governo local em 2014, vencida por Rodrigo Rollemberg. Na época, ela substituiu marido na chapa, depois que ele foi considerado ficha-suja pelo envolvimento na Operação Caixa de Pandora, também conhecida como Mensalão do DEM.

Formada em educação física pela Universidade Católica de Brasília e em direito no Centro Universitário Unieuro, a ex-ministra diz que tem um “perfil de diálogo”.

Família Arruda

José Roberto Arruda, marido da ex-ministra, foi governador do DF entre 2007 e 2010. Ele foi preso e afastado do cargo por ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na época, o Ministério Público denunciou Arruda por formação de quadrilha e corrupção de testemunha.

O político também foi cassado por infidelidade partidária pela Justiça Eleitoral. Antes disso, havia saído do DEM para evitar ser expulso da sigla.

José Roberto Arruda foi condenado pela Justiça após investigações relacionadas ao chamado Mensalão do DEM de Brasília. Segundo o Ministério Público, o esquema de corrupção consistia em desvio de dinheiro na administração distrital para o pagamento de propina a políticos, em troca de apoio a interesses dos envolvidos.

Na época das investigações, o nome de Flávia Arruda chegou a ser citado. No entanto, não houve nenhuma denúncia do PM contra ela no processo, e a parlamentar tem a ficha limpa.

Alguns anos antes, em 2001, José Roberto Arruda também renunciou ao cargo de senador para evitar ser cassado. Ele foi investigado por suposto envolvimento na violação do painel eletrônico do Senado na votação da cassação do mandato de Luiz Estevão (na época no MDB).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política