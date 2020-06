Política Ex-ministro da Educação deixou o País e foi para os Estados Unidos. Exoneração foi publicada neste sábado

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

Abraham Weintraub anunciou pelo Twitter sua saída do Ministério da Educação. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Foi publicada neste sábado (20), em edição extra do Diário Oficial, a exoneração do agora ex-ministro da Educação Abraham Weintraub. Antes mesmo da saída ser oficializada, Weintraub deixou o País e já está nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo seu irmão, o assessor Arthur Weintraub. O ex-ministro é investigado em inquérito sobre fake news, que tramita no STF (Supremo Tribunal Federal), e também responde uma apuração na Corte por racismo por ter publicado um comentário depreciativo sobre a China.

Obrigado a todos pelas orações e apoio. Meu irmão está nos EUA. — Arthur Weintraub (@ArthurWeint) June 20, 2020

“Weintraub deixa o MEC com gestão limpa e amplo legado”, diz recente nota do ministério. “Agora, o então ministro seguirá para um novo desafio no Banco Mundial, onde atuará como diretor representando o Brasil”, completava o texto.

Ainda na sexta-feira, Weintraub havia anunciado que estava saindo do País “o mais rápido possível”.

Aviso à tigrada e aos gatos angorás (gov bem docinho). Estou saindo do Brasil o mais rápido possível (poucos dias). NÃO QUERO BRIGAR! Quero ficar quieto, me deixem em paz, porém, não me provoquem! — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) June 19, 2020

Saída do ministério

Em vídeo publicado nas redes sociais na quinta-feira (18), o economista Abraham Weintraub anunciou sua saída do cargo de ministro da Educação, que ocupava desde abril de 2019. Na gravação, ele aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro.

“Sim, dessa vez é verdade. Eu tô saindo do MEC [Ministério da Educação], vou começar a transição agora e, nos próximos dias, passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo”, afirmou Weintraub. Ele anunciou, na sequência, que assumirá um cargo de diretor no Banco Mundial, que tem sede em Washington, nos Estados Unidos.

“Não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que recebi o convite para ser diretor de um banco, eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém, no Banco Mundial. O presidente já referendou. Com isso, eu, a minha esposa, os nossos filhos, e até a nossa cachorrinha, Capitu, a gente vai ter a segurança que hoje me está deixando preocupado”, acrescentou.

