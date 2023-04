Política Ex-ministro da Justiça Anderson Torres entra com habeas corpus no Supremo após piora de estado de saúde

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

Ex-ministro teve adiado o depoimento que faria à Polícia Federal, na segunda-feira (24), em função do seu "estado de saúde delicado" Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Ex-ministro teve adiado o depoimento que faria à Polícia Federal, na segunda-feira (24), em função do seu "estado de saúde delicado". (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres apresentou nesta quarta-feira (26) um habeas corpus junto ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Em nota, seu advogado, Eumar Novacki informou que “diante da piora significativa do quadro clínico do Sr. Anderson Torres e severa crise ocorrida no final da tarde de segunda-feira, dia 24, a defesa impetrou HC (“Habeas Corpus”) junto ao Supremo Tribunal Federal”.

Ele disse ainda que “em que pese o rito abreviado do HC, há imperiosa necessidade de preservação da vida, com a resposta urgente que a excepcionalidade do caso exige” e que “mais uma vez o espírito cooperativo da defesa e a certeza de que o maior interessado na apuração célere dos fatos é o Sr. Anderson Torres”.

O ex-ministro teve adiado o depoimento que faria à Polícia Federal, na segunda-feira (24), em função do seu “estado de saúde delicado”, alegado pela defesa de Torres.

A data do novo depoimento será definida pelo delegado Flávio Reis, presidente do inquérito da PF, que investiga a atuação de Torres e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no segundo turno das eleições presidenciais do ano passado.

https://www.osul.com.br/ex-ministro-da-justica-anderson-torres-entra-com-habeas-corpus-no-supremo-apos-piora-de-estado-de-saude/

2023-04-26