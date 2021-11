Saúde Ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, e pneumologista da Fiocruz, Margareth Dalcomo, participam do terceiro dia da #FISWEEK

A #FISWEEK é o maior evento de lideranças do setor da Saúde na América Latina.

Nesta quarta-feira (10), lideranças do setor público e privado participaram dos painéis da #FISWEEK. A programação do dia começou com um debate do Fórum Inovação Saúde 2021 (#FIS21). Sob a mediação do presidente do Conselho de Administração do CBEXs, Francisco Balestrin, o ex-ministro da Saúde do Brasil e médico, Nelson Teich, o presidente executivo da Federação das Unimeds do Estado do ES, Alexandre Ruschi e o Superintendente Executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar – IESS, José Cechin, discutiram o tema ‘Engenharia Financeira e o Financiamento da Alta Complexidade”,

Segundo os painelistas, a pandemia da Covid-19 não só parou o mundo, como trouxe à tona os problemas como o acesso da população ao sistema brasileiro de saúde, operação e as dificuldades financeiras do setor. “A saúde evolui com uma complexidade enorme e nossa capacidade de informação e de gestão não acompanhou”, alertou o ex-titular da Saúde. Para encontrar soluções para a área, os participantes do painel defenderam a qualificação da gestão da saúde pública e suplementar.

Futuro da Medicina

Outro painel de destaque da FISWEEK colocou em evidência a discussão sobre o futuro da medicina. Entre os especialistas que participaram do debate, não há dúvidas que a crise provocada pela Covid-19 revolucionou a medicina de diversas formas e que uma das mudanças é o cuidado focado na raiz da doença e não mais nos sintomas.

Margareth Dalcolmo, pneumologista docente da Fiocruz, defendeu a transdisciplinaridade como conceito para o futuro. “O médico do futuro deve ter o que? Deve ter competência técnica, capacidade de ser líder, conhecer política pública de saúde e saber se comunicar”, afirmou.

Perspectivas diversas para a saúde

A comunicação ESG na saúde, a importância da participação das corporate ventures capital para o escalonamento de start-ups do setor, a utilização e a integração de dados dos usuários como forma de melhorar o acesso da população aos serviços de saúde foram outros temas que passaram pelos canais da #FISWEEK.

Na quinta-feira (11), nomes como da presidente da Fiocruz, Nizia Trindade, dos ex-ministros da Saúde José Temporão e Luis Henrique Mandetta, e vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa, estão confirmados.

#FISWEEK – O painel do #FIS21 faz parte da programação da #FISWEEK. Realizada pela Iniciativa FIS, a conferência online é o maior evento da área da saúde na América Latina. Mais de 200 lideranças vão participar dos painéis que acontecem até sexta-feira (12).

Além do #FIS21, a #FISWEEK conta com mais dois eventos simultâneos: Symetria (#SYM21) e o Company Meetings (#COMMeets21). As inscrições para a #FISWEEK são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.fisweek.org.br.

Iniciativa FIS

Criada em 2017, a Iniciativa FIS é uma entidade sem fins lucrativos que reúne líderes da área da saúde, empresas e acadêmicos para debaterem sobre temas de grande relevância para o Brasil e para o mundo. A organização tem a missão de criar conexão do setor da saúde por meio de conteúdo que traga acessibilidade e facilite o atendimento da população.

#FISWEEK

Data: 08 a 12 de novembro

Horario: 10h às 19h

Gratuito e Online

Programação e inscrição: www.fisweek.org.br

