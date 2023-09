Política Ex-ministro de Bolsonaro Ciro Nogueira contraria o presidente da Câmara dos Deputados e diz que o Partido Progressistas vai continuar sendo oposição ao governo Lula

18 de setembro de 2023

Nogueira diz que legenda não está alinhada a Lula, apesar dos cargos no governo. (Foto: Marcelo Camargo/ABr)

O senador Ciro Nogueira (PI) afirmou que, enquanto for presidente do Partido Progressistas (PP), a sigla fará oposição ao governo Lula. A fala contraria as recentes declarações do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL), seu correligionário. O deputado afirmou, em entrevista à Folha de São Paulo, que a legenda agora faz parte da base governista. O PP foi contemplado com o Ministério do Esporte, agora chefiado pelo deputado licenciado André Fufuca, que era líder da legenda. O partido também dever assumir a presidência da Caixa Econômica Federal.

“Enquanto eu for presidente, o PP fica na oposição”, disse Ciro Nogueira à Coluna. Segundo interlocutores, o senador já adotou algumas medidas após a declaração de Lira. Teve uma conversa de alinhamento com o vice-líder da oposição na Câmara, Evair Vieira de Melo (ES), e definiu que o lançamento das “cláusulas pétreas” do partido deve ser feito nesta semana.

O manifesto foi uma iniciativa de Ciro, que foi ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro, e define quais ideias a legenda não abre mão. É uma vacina para impedir que o governo avance sobre temas ideológicos ou tente desfazer reformas aprovadas nos governos passados, como a Trabalhista ou a da Previdência.

Nos bastidores, porém, alguns correligionários duvidam do ímpeto de Ciro como bastião da oposição no PP. Acham difícil que a nomeação de André Fufuca como ministro não tenha passado pelo seu crivo e acham difícil que ele se mantenha afastado da nomeação para a presidência da Caixa ou de parte das 12 diretorias da empresa pública.

Fufuca

O ministro do Esporte, André Fufuca, afirmou que o presidente do PP pediu para que ele não assumisse o órgão na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Fufuca assumiu o ministério na última quarta (13).

“Ele falou, pediu. Não é uma questão pessoal. Foi a bancada do partido que construiu isso. Da mesma forma que eu não pude negar a missão que me deram quando fui para a mesa [diretora da Câmara] e quando fui líder, não vou negar também essa missão da bancada.“, declarou o ministro em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.

Fufuca disse que Ciro Nogueira foi contra sua ida para o Ministério do Esporte. Ele destacou que o presidente do PP assume uma linha “oposicionista”, que, segundo ele, “todo mundo vê”. O ministro também disse que tenta “reconstruir a ponte” com o senador. Esse seria seu 1º passo na tentativa de aproximar o congressista de Lula.

Ex-ministro de Bolsonaro Ciro Nogueira contraria o presidente da Câmara dos Deputados e diz que o Partido Progressistas vai continuar sendo oposição ao governo Lula

2023-09-18