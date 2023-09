Colunistas Ex-ministro Ronaldo Nogueira debate com prefeitos, soluções para as dificuldades da região

30 de setembro de 2023

Ex-ministro do Trabalho participou em Westfália de encontro com prefeitos da região do Vale do Taquari Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Ex-ministro do Trabalho e deputado federal (governo de Michel Temer), Ronaldo Nogueira participou no município de Westfália na sexta-feira (29) de reunião do chamado G7, composto pelos municípios de Paverama, Fazenda Vilanova, Teutônia, Imigrante, Colinas, Westfália e Poço das Antas situados na macrorregião do Vale do Taquari.

Entre os temas debatidos por Ronaldo Nogueira com os prefeitos e lideranças esteve a série de ações conjuntas para as operações de reconstrução dos municípios afetados pela última catástrofe climática.

Saneamento

Ronaldo Nogueira trouxe também informações relevantes sobre a necessária adequação dos municípios ao novo marco regulatório do saneamento. Uma série de novas exigências serão incluídas na alçada dos municípios a partir da nova agenda de saneamento.

Cooperativa Languiru

O impacto social e econômico do fechamento das operações da Cooperativa Languiru na região também foi abordado. Foi avaliada a repercussão da informação de que um novo grupo deverá assumir as operações da Cooperativa Languiru ainda em processo de liquidação.

Esse fato preocupa as administrações da região, porque todos os municípios são afetados economicamente, direta ou indiretamente. Além dos 800 empregos diretos, soma-se o fato de que está em jogo toda uma cadeia indireta que afeta milhares de pequenos produtores que fornecem produtos e serviços.

O ex-ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira, convidado para o encontro com os prefeitos, além de levar orientações sobre este e outros temas, ainda se colocou à disposição dos municípios para auxiliar na busca de alternativas.

