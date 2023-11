Esporte Ex-mulher do jogador Daniel Alves diz que a filha pediu para mudar de nome após mensagem de aniversário do pai

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

Dinorah revelou relação dos filhos em meio à prisão do pai. (Foto: Reprodução)

A ex-mulher de Daniel Alves, Dinorah Santana, revelou detalhes da reação da família após a mensagem de aniversário para a filha Victória, postada no Instagram do jogador no último dia 27. Segundo ela, a jovem, que completou 16 anos, chegou a falar em mudar de nome. Preso em Barcelona, na Espanha, desde janeiro, sob acusação de agressão sexual, o jogador aguarda julgamento.

“Foi um caos. Depois de dez meses na prisão, ele marca o arroba (link) do Instagram da minha filha, expondo ela, menor de idade, que já está sofrendo com tudo isso, dizendo várias mentiras. Minha filha se chama Victória. Ele falou que o nome da minha filha significa a vida dele. Gente, ele está preso. Minha filha olhou para mim e falou ‘mãe, quero mudar meu nome’. É dolorido”, afirmou Dinorah em entrevista à TV Record.

Em outros trechos da entrevista, Dinorah conta que a prisão do pai tem sido um problema até hoje na vida dos filhos. Segundo ela, Victória está com depressão. Além dela, Daniel e Dinorah também são pais de Daniel Filho, hoje com 17 anos.

“Eles já tinham acompanhamento psicológico antes por conta do afastamento do pai. Quando ele foi preso, foi terrível em redes sociais. Principalmente para minha filha. Disseram coisas como ‘graças a Deus que não foi você. Ela chorava muito. Desde então, ela caiu em depressão. É vergonhoso para eles ter um pai assim. Cada dia tenho que dizer que a vida deles segue, que eles não fizeram nada. Que se o pai deles fez alguma coisa, não cabe à gente julgar, cabe à Justiça”, ressalta.

Em maio, Dinorah e os filhos chegaram a visitar o jogador na prisão quando ele completou 40 anos. Um encontro que Dinorah diz ter sido emotivo e traumático. Ela conta ainda que se arrependeu de ter defendido Daniel nos primeiros meses na prisão e relatou que se sentiu usada pela defesa do jogador. Na ocasião da mensagem para a filha, Dinorah afirmou que tomaria “medidas legais”.

Daniel Alves é acusado de agredir sexualmente uma jovem no banheiro da boate Sutton, em Barcelona. Ele vive a expectativa de ser julgado ainda este ano. O caso foi denunciado pela jovem no fim de dezembro do ano passado e o lateral foi preso em janeiro.

Caso Daniel Alves

Jogador foi preso em 20 de janeiro acusado de estuprar uma jovem em uma boate em 30 de dezembro em Barcelona;

Daniel Alves já contou cinco versões diferentes sobre o caso e em todas alega que houve consentimento na relação;

Exames periciais reforçam tese de agressão, com machucados no corpo e sêmen encontrado no banheiro e na mulher;

Esposa de Daniel Alves, modelo Joana Sainz entra com processo de divórcio, mas volta atrás, segundo TV espanhola;

Depois de nove meses de prisão, jogador considera mudar versão e declarar-se culpado para reduzir pena.

