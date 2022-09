Bicampeão de Fórmula 1 disputava vaga destinada a representante da América do Sul nas eleições realizadas no último domingo (25). (foto: reprodução)

O bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi e o ex-ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) no governo FHC e ex-embaixador do Brasil em Roma, Andrea Matarazzo, não foram eleitos para a vaga da América do Sul no Senado da Itália. A cadeira ficou com o argentino Mario Alejandro Borghese, que é deputado na atual legislatura.

O político do país vizinho obteve mais de 58,2 mil votos. Fittipaldi, que concorreu pela coligação de direita, recebeu 31,3 mil votos. E Matarazzo, do Partido Democrático, terminou o pleito com 27,2 mil.

Já a disputa pelas duas vagas na Câmara, a comunidade italiana na região elegeu Fabio Porta, da mesma chapa de Matarazzo, que obteve 22,4 mil votos. A outra cadeira também ficou com a Argentina, representada por Franco Tirelli, com 44,4 mil votos.