Geral Ex-prefeita de cidade de Santa Catarina furta bolsa em hotel de luxo no Ceará

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

Ela foi autuada por furto após pegar bolsa esquecida por fotógrafa em hotel de luxo em Fortaleza. (Foto: Reprodução)

Uma ex-prefeita da cidade de Catanduvas, em Santa Catarina, foi autuada por furto após se apossar de bolsa esquecida por uma hóspede em um hotel de luxo na Avenida Beira Mar, área mais nobre de Fortaleza (CE). O caso aconteceu em 12 de setembro.

Câmeras de segurança registraram o momento que Gisa Aparecida Giacomin pegou a bolsa que estava pendurada em uma cadeira na área de café da manhã do hotel, retirou o dinheiro e saiu levando o objeto para o quarto. O caso foi flagrado por câmeras de segurança.

O caso foi descoberto após a dona da bolsa, a fotógrafa cearense Carolina Monteiro, ir em busca do objeto e acionar a segurança do hotel para localizá-lo. Ao consultar as câmeras, foi identificado o momento em que Gisa Aparecida, que também estava hospedada no local, pegou a bolsa.

Ao procurar a ex-prefeita para esclarecer o caso, os funcionários descobriram que ela tinha havia check out no mesmo dia do desaparecimento da bolsa e já havia deixado o hotel.

Carolina, que mora nos Estados Unidos e estava na capital cearense para visitar a família, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur).

“Os vídeos mostram que eu cheguei com a bolsa e subi. Momento depois um casal olhou para a mesa, olhou para a bolsa, sabia que tinha uma bolsa lá que não era deles. Sentaram na mesa, a moça pegou a minha bolsa, abriu, botou o dinheiro no bolso. Abriu as carteiras, viu os cartões de crédito, viu tudo”, relatou Carolina nas redes sociais.

Conforme a Polícia Civil, durante as investigações e de posse das imagens do hotel, os agentes da especializada identificaram o envolvimento de Gisa Giacomin.

A ex-prefeita, que já estava hospedada em outro hotel, foi intimada e compareceu à unidade policial. Na delegacia, ela devolveu os pertences da fotógrafa e foi indiciada pelo crime de furto.

Família

Em nota, a família de Giacomin afirmou que é muito difícil tentar explicar tudo que aconteceu e não concordam com a forma de agir de absolutamente ninguém, incluindo de Gisa.

“Esse erro não a representa. Não fosse assim, não teríamos recebido inúmeras mensagens de conforto, inclusive de oposição partidária”, afirmou a família.

Veja a nota da família na íntegra: “É muito difícil tentar explicar tudo que aconteceu. Até porque, nós mesmos não conseguimos processar e muito menos entender. Não concordamos com essa forma de agir de absolutamente ninguém, incluindo a Gisa. Porém é importante falar o quanto de doação de tempo, de vida e de amor que ela fez ao longo da vida. Esse erro não a representa. Não fosse assim, não teríamos recebido inúmeras mensagens de conforto, inclusive de oposição partidária. Pode parecer conveniente dizer que foi algum tipo de alteração psicológica. Porém, nos leva a acreditar que sim, não há motivo algum para ela ter cometido este ato inexplicável. Gostaríamos de pedir desculpas sinceras a Carol e que entendemos também sua angústia nos momentos em que esteve lesada. Que a Gisa e toda nossa família está sofrendo absurdamente com tudo isso. Lamentamos profundamente o ocorrido, e, se pudéssemos voltar no tempo para mudar esse momento, o faríamos sem hesitar.” As informações são do portal de notícias G1 e da CNN.

