Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

Hillary Clinton fez um discurso entusiasmado em apoio à candidatura de Kamala Harris. (Foto: Reprodução)

Hillary Clinton, que em 2016 tentou se tornar a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, empolgou o público da Convenção Nacional Democrata de 2024 na noite de segunda-feira (19), com um discurso entusiasmado em apoio à candidatura de Kamala Harris.

Ao iniciar o discurso, Hillary homenageou Joe Biden, descrevendo-o como “o campeão da democracia em casa e no exterior”, alguém que “trouxe dignidade, decência e confiança de volta à Casa Branca”. Em seguida, Hillary relembrou a candidatura da congressista negra Shirley Chisholm à presidência em 1972, a indicação de Geraldine Ferraro à vice-presidência em 1984 e sua própria campanha presidencial em 2016, na qual foi derrotada por Donald Trump.

Ovacionada pelo público, a ex-secretária de Estado dos EUA afirmou que “nós nos recusamos a desistir da América”. “Com fé uns nos outros e alegria em nossos corações, vamos enviar Kamala Harris e Tim Walz para a Casa Branca. O progresso é a história da minha vida e da história do nosso país”, acrescentou.

Ao destacar a trajetória de Kamala, Hillary lembrou o público de sua própria mãe, Dorothy, que nasceu em Chicago antes das mulheres terem o direito de votar. Hillary traçou um paralelo entre a luta das mulheres pelo direito ao voto e a candidatura histórica de Harris. “Minha mãe e a mãe de Kamala diriam, continuem!”, exclamou.

“Juntos, colocamos muitas rachaduras no teto de vidro mais alto e duro. E hoje à noite, tão perto de romper de uma vez por todas, quero contar a vocês o que vejo através de todas essas rachaduras e por que isso importa para cada um de nós. O que eu vejo? Eu vejo liberdade”, disse a política, referênciando ao “teto de vidro” que ela prometia quebrar ao tentar se tornar a primeira presidente mulher dos EUA — algo que agora projeta em Kamala.

“Quando uma barreira cai para um de nós, ela cai e abre caminho para todos nós”, declarou, convidando os democratas a buscarem votos por Kamala. “Não se distraia ou se acomode”, disse Hillary.

Ela foi enfática ao abordar a candidatura de Harris, destacando sua experiência, caráter e visão. Ela afirmou que Kamala “tem o coração e a integridade” necessários para liderar o país, ressaltando sua experiência como promotora e seu compromisso com a justiça e a segurança dos cidadãos. “Ela lutará para reduzir os custos para as famílias trabalhadoras e restaurará os direitos ao aborto em todo o país”, garantiu.

Em contraste, criticou duramente Donald Trump. “Kamala se importa com as crianças e famílias, se importa com a América. Donald só se importa com ele mesmo”, afirmou.

“Como promotora, Kamala prendeu assassinos e traficantes de drogas. Ela nunca descansará na defesa de nossa liberdade e segurança. Donald Trump adormeceu em seu próprio julgamento, e quando acordou, fez seu próprio tipo de história, sendo a primeira pessoa a concorrer à presidência com 34 condenações por crimes graves”, disse Hillary. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

