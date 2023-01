Política Ex-presidente Bolsonaro diz que vai antecipar volta ao Brasil

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

“No dia de ontem uma nova aderência e baixa hospitalar em Orlando/USA”, afirmou o ex-presidente. Foto: Reprodução/Instagram “No dia de ontem uma nova aderência e baixa hospitalar em Orlando/USA”, afirmou o ex-presidente. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (9) que pretendia ficar nos Estados Unidos até o fim de janeiro, mas que antecipará o retorno ao Brasil após ter sido internado devido a um novo caso de obstrução intestinal.

“Eu vim para ficar até o final do mês, mas pretendo antecipar minha volta. Porque, no Brasil, os médicos já sabem do meu problema de obstrução intestinal por causa da facada. Aqui, os médicos não me acompanharam”, disse Bolsonaro, de acordo com a entrevista que foi da para a CNN.

Bolsonaro, de 67 anos, foi internado em um hospital nos arredores de Orlando, na Flórida, com um novo quadro de obstrução parcial do intestino, mas não deve precisar ser submetido a mais uma cirurgia, segundo o médico-cirurgião dele, Antônio Luiz Macedo.

O ex-presidente tem um histórico de hospitalizações por problemas intestinais desde que levou uma facada no abdome durante a campanha eleitoral de 2018. Ele já passou por seis cirurgias desde então, quatro delas diretamente ligadas à facada. Em janeiro do ano passado, ele também teve uma obstrução intestinal que o levou a ser internado em São Paulo.

Publicação

O ex-presidente publicou, nesta segunda, em sua conta no Instagram, uma foto em leito hospitalar. Mais cedo, a ex-primeira-dama, Michelle, havia informado que ele estava internado no Hospital AdventHealth Celebration, na Flórida.

No post, ele cita o episódio de 2018, quando levou uma facada em um ato antes das eleições, em Juiz de Fora, Minas Gerais, e que após o caso, foi “submetido à cinco cirurgias”. “Desde a última, por duas vezes tive aderências que me levaram a outros procedimentos médicos”.

Em seguida, ele menciona a suposta internação nos EUA. “No dia de ontem uma nova aderência e baixa hospitalar em Orlando/USA”, afirmou o ex-presidente, agradecendo as “orações”, e “mensagens de pronto restabelecimento”.

