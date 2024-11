Geral Ex-presidente da Petrobras demitido por Lula terá cargo no grupo de líderes empresariais comandado pelo ex-governador João Doria

12 de novembro de 2024

Jean-Paul Prates assumirá um cargo estratégico no Lide, o grupo de líderes empresariais comandado pelo ex-governador de São Paulo João Doria. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O ex-presidente da Petrobras Jean-Paul Prates, demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em maio, assumirá um cargo estratégico no Lide, o grupo de líderes empresariais comandado pelo ex-governador de São Paulo João Doria. Em 1º de dezembro, Prates assumirá a cadeira de head do Lide Energia, por um mandato não remunerado de dois anos. Ele também passará a integrar o conselho consultivo do grupo.

O Lide Energia é unidade temática que visa debater assuntos relevantes sobre o setor. Hoje, o órgão é comandado pelo economista Roberto Giannetti, que foi diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Gás natural

Em outra frente, a Petrobras pode ser proibida de comprar gás natural de outras empresas. Um “freio” à estatal nesse mercado é negociado entre técnicos da companhia e do gabinete do senador Laércio Oliveira (PP-SE). Ele é relator, na Comissão de Infraestrutura do Senado, do projeto de lei que institui o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten).

Para o senador, a Petrobras controla o preço do gás natural do País ao comprar de 16 produtores diferentes e ainda importar da Bolívia com o objetivo de revender. A proposta discutida pelos técnicos, então, é permitir à estatal comercializar a própria produção de gás natural. Procurada, a empresa não comentou.

À Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, Oliveira afirmou que sua ideia é fazer com que os produtores de gás natural no País vendam diretamente para o consumidor. “A Petrobras controla preços e quantidade do gás vendido porque, hoje, compra e revende sozinha. O que buscamos é que os produtores vendam direto para o consumidor. A Petrobras iria disputar a fatia do bolo. Mais gente vendendo, o preço cai”, declarou.

O Paten é um projeto que integra a chamada “agenda verde” do Congresso. De autoria do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), cria um fundo abastecido com precatórios e créditos tributários para financiar a transição energética no País. O texto já foi aprovado na Câmara, mas se for alterado pelo Senado, terá de ser novamente apreciado pelos deputados.

Em recente artigo no Estadão, o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Adriano Pires, ressaltou que o mercado de gás natural tem sido marcado nos últimos anos por mudanças de leis e proposição de inúmeros programas que têm em comum o fracasso de não conseguir aumentar a oferta e tampouco reduzir o preço da molécula.

A explicação principal para esse fracasso, diz ele, está no fato que tanto as leis como os programas não criaram políticas que conseguissem regular o monopólio da Petrobras. Com a finalidade de promover o aumento da concorrência no mercado de gás natural e a redução significativa do preço da molécula, estamos sugerindo quatro medidas a serem colocadas em lei. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

