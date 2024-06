Brasil Ex-presidente da República Michel Temer roda pelo Brasil e exterior para explicar o País e vira consultor jurídico em disputa com Joesley Batista nos tribunais

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O papel de conselheiro político, contudo, é exercido por Temer com mais frequência com aliados no MDB. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde que deixou a Presidência, no fim de 2018, Michel Temer vem multiplicando suas frentes de atuação. Aos 83 anos, divide-se entre as atividades de advogado, autor de pareceres jurídicos, palestrante e conselheiro de aliados políticos. Tem viajado muito e não dá sinais de que planeja reduzir o passo.

As palestras, ele diz fazer por gosto – ainda que possa cobrar por elas. O mais frequente é ser convidado a falar sobre sua “área”, o direito constitucional. O grande público o conhece pela carreira política, mas é como jurista que Temer tem seu reconhecimento mais longevo: o seu livro “Elementos de Direito Constitucional” chegou à 25ª edição no ano passado.

Nos últimos meses, discursou em Dubai, Londres e Nova York. Palestrou ainda num centro judaico em São Paulo, numa Conferência de Advogados em Goiânia e num evento em São Sebastião, no litoral paulista. Já tem agendadas palestras no Fórum Jurídico de Lisboa e num simpósio de logística em Balneário Camboriú (SC) para as próximas semanas.

“É claro que falo bem do meu governo, mas também dou uma visão otimista do Brasil. Nós temos a mania de falar mal do país, especialmente lá fora. Eu não. O Brasil já passou por muitas crises e superou todas”, diz Temer.

Aos giros como palestrante, soma-se à advocacia – ramo que hoje garante seu sustento, segundo o ex-presidente. O hiato na prática foi de três décadas, já que deixou o dia a dia como advogado para se dedicar à política e a cargos públicos ainda na década de 80. Apesar disso, a Temer Advogados Associados tem sido bastante requisitada desde que ele deixou o Palácio do Planalto.

Ele reconhece que atua em casos “expressivos” nos tribunais, mas evita citá-los. A associação com outros escritórios permitiu sua presença em causas vultosas. Contra a mineradora Samarco, por exemplo, o pleito foi de cerca de R$ 100 bilhões. Temer atua representando associações de moradores e municípios afetados pelo rompimento da barragem de Mariana que pedem indenização da empresa.

Noutra ação, o ex-presidente foi contratado pela Paper Excellence e viu-se novamente como adversário de Joesley Batista, o empresário que o acusou de irregularidades e provocou a maior crise de seu governo. O grupo indonésio trava com a J&F uma disputa bilionária nos tribunais pelo controle da Eldorado Celulose. Temer uniu-se ao time de advogados como uma espécie de “consultor”, diz um integrante da equipe. A briga pela iluminação pública na cidade de São Paulo levou Temer a outra contenda: a construtora WTorre decidiu escalá-lo para integrar o time jurídico do consórcio Walks, que perdeu a licitação de R$ 7 bilhões. Procuradas, WTorre e a Paper Excelence não comentaram.

Mais recentemente, o ex-presidente foi chamado a atuar numa briga da fabricante Gradiente contra a Apple. A empresa brasileira reivindica o direito de usar a marca “iPhone” no país, e o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF). Quem também buscou Temer foi o Google, que o escalou de olho em melhorar sua relação com Brasília, mais notadamente com o Congresso. A empresa trava uma disputa pesada nos bastidores contra o PL das Redes Sociais. Procurados, o Google e a Gradiente não comentaram.

O ex-presidente tornou-se uma grife para alguns clientes pelo saber jurídico, mas especialmente por seu vasto conhecimento dos meandros da Justiça e da política. Segundo um advogado, Temer ajuda a montar a melhor estratégia para “sensibilizar um magistrado”, indicando formas de chegar até ele e quais argumentos têm mais chance de prosperar.

O bom trânsito no Judiciário também rende a Temer dividendos na política. No início do ano, voluntariou-se para atuar como ponte entre Jair Bolsonaro e o STF. O temor era que o ato programado para a Avenida Paulista pudesse se transformar em mais uma complicação judicial para o ex-presidente.

Temer já havia feito o papel de acalmar Bolsonaro quando colocou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, para falar ao telefone com o então presidente e costurou uma tentativa de armistício em 2021. Aliado de longa data, Moraes foi indicado à Corte pelo ex-presidente, com quem mantém relação de proximidade até hoje. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ex-presidente-da-republica-michel-temer-roda-pelo-brasil-e-exterior-para-explicar-o-pais-e-vira-consultor-juridico-em-disputa-com-joesley-batista-nos-tribunais/

Ex-presidente da República Michel Temer roda pelo Brasil e exterior para explicar o País e vira consultor jurídico em disputa com Joesley Batista nos tribunais

2024-06-25