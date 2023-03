Política Ex-presidente do Uruguai diz a senadores petistas que esquerda latina “não pode se descuidar”

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

O ex-mandatário uruguaio ainda criticou a administração da pandemia da covid em países latino-americanos. Foto: Ricardo Stuckert/PR O ex-mandatário uruguaio ainda criticou a administração da pandemia da covid em países latino-americanos. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

Em passagem por Brasília, o ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica almoçou, na quarta-feira (1º), com senadores do PT e aproveitou para dar seu panorama sobre a política latino-americana. Jaques Wagner (PT-BA), Fabiano Contarato (PT-ES) e Humberto Costa (PT-PE) ouviram a preocupação do líder uruguaio com o tamanho da direita no continente.

A esquerda não pode se descuidar, disse ele. Mujica articula um “movimento 2.0” de cooperação entre os países da região, assim como o criado por Lula com Hugo Chávez e Nestor Kirchner no início dos anos 2000.

O ex-mandatário uruguaio ainda criticou a administração da pandemia da covid em países latino-americanos. “Não houve nenhuma reunião entre os presidentes que viessem a trabalhar conjuntamente. E sabemos que temos quatro, cinco países que podem fabricar vacinas, e nós não pudemos lutar como sendo um verdadeiro continente. Não pudemos tampouco trabalhar de forma unida”, disse.

“Precisamos ter consciência de nossas fraquezas, e nunca mais cometer esse erro de não ter coragem de nos unirmos para nos defendermos, como América”, acrescentou Mujica.

Mujica e Lula encontraram-se, no fim de janeiro, quando o petista viajou ao Uruguai. Na ocasião, o presidente brasileiro foi à chácara do uruguaio, na zona rural de Montevidéu.

Segundo ministros do governo brasileiro que acompanharam a conversa, na ocasião, Mujica e Lula conversaram sobre temas gerais da política. O mandatário brasileiro teria ouvido mais do que falou.

