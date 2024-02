Mundo Ex-presidente Sebastián Piñera morreu de asfixia por submersão, diz o Ministério Público do Chile

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Ex-presidente morreu depois que helicóptero caiu sobre o lago Ranco, na comuna de Futrono Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A promotora regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, confirmou que a causa da morte do ex-presidente Sebastián Piñera foi asfixia por submersão.

O ex-presidente morreu nesta terça-feira (06) depois que um helicóptero caiu sobre o lago Ranco, na comuna de Futrono. A autópsia do corpo durou quatro horas, com exames radiológicos e coleta de amostras. A origem do acidente está sendo investigada.

O que disseram as autoridades?

Após os procedimentos de autópsia realizados nas horas seguintes ao acidente, a procuradora comentou que já tinha a causa da morte estabelecida. Mas inicialmente, ela indicou que isto era de natureza reservada.

Ela lembrou que o trabalho da instituição é conseguir esclarecer os fatos e “é esse o papel que temos em todo o tipo de investigações criminais, e para isso um dos procedimentos relevantes, neste caso, foi obter informação através da autópsia do falecido corpo do ex-presidente.”

“Agora o que vem são os laudos periciais relativos ao helicóptero que caiu no Lago Ranco para podermos estabelecer também a causa e origem do acidente, e assim obter informações complementares e poder conhecer a dinâmica dos acontecimentos, ” ela adicionou.

Posteriormente, o diretor do SML (Serviço Médico Legal) de Los Ríos, Hans Lungenstrass, comentou que os laudos periciais sobre os restos mortais do ex-presidente Piñera duraram quatro horas, os quais concluíram com uma causa específica de morte.

Além disso, indicou que isto “é conclusivo” e que “os exames realizados podem modificar alguns aspectos do que é esta causa de morte, mas a causa primária em si é definitiva”.

Quanto à autópsia em si, Lungenstrass relatou que “foram coletados exames radiológicos, amostras de sangue, urina e órgãos. Portanto, todas estas amostras passarão também a ser processadas nos diferentes laboratórios da rede forense do Serviço Médico Legal e assim que as tivermos, esta informação será também reportada ao Ministério Público que está realizando esta investigação”.

Minutos depois, a promotora Tatiana Esquivel voltou a dar entrevista coletiva, onde finalmente confirmou que a causa da morte do ex-presidente Piñera foi asfixia por submersão.

2024-02-07