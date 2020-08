O ex-presidente e ex-presidiário Lula voltou a afirmar esta semana que poderá estar no jogo da eleição presidencial de 2022. Lula acredita que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal – ele e Dilma Rousseff nomearam oito dos atuais 11 membros da Corte – vá aprovar a tese dos seus advogados, de que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento no caso de triplex do Guarujá. Terá de provar ainda que o TRF-4 e o STJ, que confirmaram a sentença, também foram parciais. Com isso, Lula acredita que terá sua condenação suspensa, seus direitos políticos restabelecidos e poderá disputar a eleição presidencial de 2022. Com a atual composição do STF não há como duvidar de nada.

Governo Federal manda mais dinheiro para o RS

O Governo Federal depositou na conta do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul mais uma parcela do auxílio emergencial, no valor de R$ 487,5 milhões, para uso livre. O valor é a fundo perdido, sem necessidade de devolução posterior. Destina-se a ressarcir o Estado pelas perdas de receita com impostos em virtude do fechamento das atividades econômicas.

Jair Bolsonaro faz movimento forte no jogo político do Congresso

O presidente Jair Bolsonaro fez um movimento importante ontem ao indicar o ex-ministro da Saúde deputado Ricardo Barros (PP-PR) para assumir a liderança do governo na Câmara dos Deputados, até agora ocupada por Major Vitor Hugo (PSL-GO). Com isso, Bolsonaro sinaliza que vai buscar apoio político dentro do Congresso para influenciar na eleição para os presidentes da Câmara e do Senado. Barros faz parte do PP, partido que participa do chamado centrão no Congresso.

Fake news: Vacina de Doria foi contra a gripe

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) negou que tenha recebido a vacina contra Covid-19. O boato cresceu nas redes sociais depois que Doria divulgou seu diagnóstico positivo para a doença após a divulgação de uma foto na qual ele é vacinado. A vacina da foto que circula nas fake news, explicou, foi contra a gripe.

A “CoronaVac”, como é chamada, é de origem chinesa e começou a ser testada em São Paulo em 20 de julho. Segundo o governador, apenas profissionais da saúde em contato com pacientes com Covid-19 receberam a imunização.

Ministra Cármen Lúcia, em pronunciamento vago, fala em culpados pelas 100 mil mortes

A ministra do STF Cármen Lúcia, 66 anos, fez um pronunciamento vago durante uma live promovida pelo Instituto dos Advogados Brasileiros e pelo Instituto Victor Nunes Leal em homenagem ao Dia do Advogado e mencionou culpados “na política” pelas 100 mil mortes de Covid-19 no Brasil. Embora tenha mencionado uma “irresponsabilidade política” como um dos fatores que levaram à marca de 100 mil mortos pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a ministra não apresentou provas ou indicativos para sinalizar a culpa pela tragédia.

Zucco: RS já perdeu 7 mil lojas e 33 mil empregos

O deputado estadual tenente-coronel Zucco (PSL-RS) comenta na sua conta pessoal do Twitter: “De março a junho o Estado perdeu cerca de 7 mil lojas, segundo a Fecomércio-RS. Pelo menos 33 mil postos de trabalho foram fechados Somente em Porto Alegre foram extintos 14.258 vagas no setor de serviços e 7.652 no setor do comércio. Resultado do “fecha tudo, fica em casa”!