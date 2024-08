Mundo Ex-primeira-dama da Argentina mostra hematomas no olho e no braço após supostas agressões de Alberto Fernández

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ex-primeira-dama da Argentina Fabiola Yañez, que denunciou o ex-presidente e ex-marido Alberto Fernández por violência física e assédio, enviou fotos com hematomas no braço e no rosto durante uma conversa por WhatsApp. As imagens, divulgadas na quinta-feira (8) pelo site de notícias argentino Infobae, foram descobertas durante a investigação de supostos atos de corrupção no governo de Fernández.

“Você tem me agredido há três dias seguidos”, disse a ex-primeira-dama na conversa. Em outro trecho, ela afirmou: ” Isso não funciona assim, você me agride o tempo todo. É insólito. Não pode me fazer isso quando eu não te fiz nada. E tudo o que tento fazer com a mente centrada é te defender, e você me agride fisicamente. Não há explicação”.

Yañez fez a denúncia contra o ex-presidente na terça-feira (6) durante uma videoconferência com o juiz federal Julián Ercolini, que ordenou imediatamente medidas de “restrição” e “proteção” para a mulher. As medidas urgentes incluem uma ordem para que o ex-presidente não se aproxime dela e que não deixe o país.

A mulher disse que era agredida fisicamente quando vivia na Quinta de Olivos, residência oficial da presidência argentina. Fernández foi presidente entre 2019 e 2023. Ele negou as acusações em nota publicada nas redes sociais e afirmou que vai apresentar à Justiça “as provas e testemunhos que evidenciarão o que realmente aconteceu”. Trocas de mensagens De acordo com as mensagens publicadas pelo site argentino, o ex-presidente pediu para que a mulher parasse de discutir e justificou que eles brigavam “por causa dos outros”. Na sequência, Yañez afirmou: “Você está me agredindo novamente. Você está louco”. Fernández respondeu dizendo que se sentia mal. “Estou com dificuldade para respirar. Por favor, pare. Estou me sentindo muito mal.” Ainda segundo o Infobae, Yañez enviava as fotos a Fernández reclamando das atitudes violentas. “E quando você me sacudiu pelos braços, me deixou hematomas. Isso é quando você me sacudiu.” Após ter enviado uma foto com o olho roxo, a mulher ironizou Fernández: “Isso foi quando você me bateu sem querer”. Yáñez, de 43 anos, e Fernández, de 65, foram casados durante todo o mandato dele e tiveram um filho em 2022, chamado Francisco. Yáñez vive em Madri, na Espanha, com o filho, enquanto Fernández mora em Buenos Aires.

