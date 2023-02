Política Ex-primeira-dama do Rio, ex-mulher de Sérgio Cabral se envolve em confusão na Sapucaí

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Adriana Ancelmo se envolveu em confusão por causa do trânsito de pessoas no segundo recuo da bateria. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ex-mulher de Sérgio Cabral, Adriana Ancelmo esteve na Marquês de Sapucaí no último sábado (25) para o Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro e, por lá, se envolveu em confusão. Desta vez, nada relacionado aos negócios do ex-marido e à Operação Lava-Jato, mas ao trânsito de pessoas no segundo recuo da bateria, no Setor 9, um espaço concorrido da Avenida.

Ostentando uma credencial de acesso à pista, a advogada estava no local durante o desfile da Beija-Flor de Nilópolis (a quarta colocada deste ano) quando foi confrontada por uma familiar do baiano José Geraldo de Jesus, o Candonga, que morreu em 1997 depois de ter coordenado os trabalhos no Sambódromo pela Prefeitura do Rio por mais de 50 anos.

Para manter o legado, parentes dele distribuem voluntariamente água para os ritmistas das agremiações em meio às pausas no recuo, uma tradição que Adriana e outros foliões atrapalharam ao permanecer na área, apinhada de pessoas e instrumentos musicais.

No vídeo do episódio, Adriana aparece discutindo em voz alta e gesticulando com a mulher da família de Candonga, que tentava atravessar a multidão para chegar à bateria e se viu impedida pela advogada. A ex-primeira-dama do Rio encosta a mão no rosto da interlocutora no auge da briga, antes de a confusão ser apartada.

Adriana está em liberdade desde 2020, depois de ter cumprido três meses de prisão em regime fechado e outros dois anos em domiciliar. Ela ainda mantém conexões com Cabral: não à toa, pouco antes da briga, tirava uma “selfie” no mesmo lugar da Sapucaí com o ex-enteado João Pedro, filho mais velho do primeiro casamento do ex-governador.

Tornozeleira

No início de fevereiro, a Justiça revogou o mandado de prisão domiciliar que mantinha Sérgio Cabral preso num apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio, desde dezembro. O ex-governador, que ficou seis anos em regime fechado entre 2016 e 2022, agora pode circular livremente pelas ruas cariocas — precisa usar uma tornozeleira, no entanto.

O pedido pelo alívio na prisão de Cabral, feito pela defesa dele, foi aprovado por quatro dos magistrados que o analisaram. Houve três votos contrários.

Fake news

Recentemente, circularam nas redes sociais postagens afirmando que Cabral, teria sido visto curtindo o Carnaval na Marquês de Sapucaí em 2023, juntamente com o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Essa informação, porém, é falsa. Cabral cumpre atualmente prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. O ex-governador somente pode sair de casa para realizar tratamentos médicos, mas com autorização da Justiça, o que inviabiliza sua presença em eventos como o Carnaval. Além disso, a imagem que se tornou viral nas redes é antiga.

Uma busca no Google pelas palavras-chave “Paes Cabral Carnaval” direcionou à fotografia original, publicada em uma matéria do Estadão, em 2016. Naquele ano, o ex-governador havia sido convidado para assistir ao desfile da Sapucaí no camarote da prefeitura do Rio, onde se encontrou com Paes. Essa não foi a primeira vez que os políticos apareceram juntos no Carnaval. Em 2011, os dois foram vistos assistindo ao desfile.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ex-primeira-dama-do-rio-ex-mulher-de-sergio-cabral-se-envolve-em-confusao-na-sapucai/

Ex-primeira-dama do Rio, ex-mulher de Sérgio Cabral se envolve em confusão na Sapucaí