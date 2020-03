Cinema Ex-produtor de cinema Harvey Weinstein pega 23 anos de prisão por crimes sexuais

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi condenado nesta quarta-feira (11) a 23 anos de prisão por abuso sexual e estupro. Weinstein, de 67 anos de idade, foi considerado culpado em fevereiro em um julgamento feito em Nova York, nos Estados Unidos.

Na audiência desta quarta-feira, o norte-americano chegou de cadeira de rodas e algemado. Além disso, sete mulheres que testemunharam contra Weinstein estiveram presentes.

O norte-americano era acusado de cinco crimes, e foi considerado inocente em três deles, incluindo o mais grave, o de predador sexual. Com isso, ele poderia pegar uma pena máxima de até 29 anos de detenção.

Weinstein foi acusado por quase 100 mulheres, incluindo celebridades como Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow, de estupro e agressões sexuais ao longo de vários anos. As denúncias foram o estopim para a criação do movimento mundial “Me Too”.

Na Suprema Corte de Nova York, o ex-produtor foi julgado apenas por agressões contra duas mulheres. Segundo as denúncias, ele teria atacado sexualmente a ex-assistente de produção Mimi Haleyi e estuprado Jessica Mann. Weinstein foi condenado nestes dois casos.

Na Corte, Weinstein disse que teve “momentos maravilhosos” com as mulheres que o acusaram. Além disso, o ex-produtor afirmou que “há milhares de pessoas que diriam coisas ótimas” sobre ele. Depois do escândalo, Weinstein teve sua vida virada do avesso.

