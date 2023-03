Brasil Ex-sargento da Força Aérea Brasileira preso com cocaína na Espanha quer voltar ao Brasil

Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

(Foto: Reprodução)

O ex-sargento da Força Aérea Brasileira (FAB) Manoel Silva Rodrigues, preso há quase quatro anos após tentar entrar na Espanha com 37 quilos de cocaína, foi condenado a seis anos de prisão no país europeu. Em março do ano passado, ele enviou uma carta escrita à mão para a Justiça do país europeu pedindo para ser expulso de lá e retornar ao Brasil para cumprir o restante da pena. Por aqui ele também foi sentenciado pelo mesmo crime (tráfico internacional de drogas), mas com mais tempo de prisão: catorze anos.

“Estou preso sem nenhum problema. Não consumo drogas, trabalho na prisão e estudo inglês. Sou consciente da gravidade do meu delito e estou profundamente arrependido. Tenho toda minha família no Brasil, esposa, três filhos, meus pais e irmão. Estou passando muito mal por tudo o que mais importa em minha vida. Estou há mais de dois anos sem falar com meus dois filhos maiores, do meu primeiro casamento, e com meus pais.

Solicito ao juiz que leve em consideração o que escrevi e ordene a conversão do restante da minha pena, para me expulsar do país e eu cumprir o restante da pena no Brasil. Se preciso for, que seja nomeado um advogado público, pois não disponho de meios econômicos.

Minha esposa está só no Brasil, onde vive com nosso filho pequeno que tem problemas de saúde. Toda semana minha esposa tem que se deslocar a um hospital com meu filho, que tem cinco anos e possui suspeita de autismo. Sei que tudo o que minha família está passando é por culpa exclusivamente minha, por uma decisão totalmente equivocada que eu tomei.

Atualmente estou no Centro Penitenciário Malaga II, desde abril de 2021. Aqui me tratam com diferença em relação aos demais estrangeiros, europeus ou africanos. Eles têm diversos benefícios e para mim, nada. Estou lutando pela expulsão para reconstruir minha família, cuidar dos meus filhos e voltar a trabalhar, o que sempre fiz em minha vida.”

A Justiça espanhola não atendeu aos pedidos de Silva Rodrigues.

Além da punição na Espanha, a Justiça Militar brasileira condenou Manoel a catorze anos por tráfico. Ele responde ainda a outros processos relacionados a crimes como lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o então sargento das Forças Armadas fez pelo menos mais cinco entregas de drogas em seis meses dentro do mesmo esquema, sendo quatro no Brasil e uma na Espanha (dois meses antes de ser preso, esteve em Madri). Devido a esses outros casos, no próximo mês o ex-militar sentará novamente no banco dos réus do Superior Tribunal Militar, de forma virtual, e pode receber outra pena, de até doze anos de cadeia.

