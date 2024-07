Rio Grande do Sul Ex-secretário da Educação de Porto Alegre é o novo reitor da Universidade Feevale

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Trajetória de Jose Paulo da Rosa também está ligada ao Senai e Sesc no Estado. (Foto: Arquivo/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sediada em Novo Hamburgo (Vale do Sinos), a Universidade Feevale tem um novo reitor. Trata-se do professor José Paulo da Rosa, que comandou a Secretaria Municipal da Educação de Porto Alegre (Smed) entre julho de 2023 e maio deste ano. Ele substitui Cleber Prodanov para o comando da instituição até 2027.

José Paulo é também administrador de empresas, com doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), pós-doutorado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). O currículo abrange, ainda, uma trajetória de mais de 40 anos no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), do qual foi dirigente no Rio Grande do Sul por 20 anos.

Em seu discurso de posse, ele prometeupotencializar ensino e pesquisa, valorizar professores e técnicos-administrativos, encantar os estudantes, potencializar o sentimento de pertencimento em todas as partes interessadas e intensificar ferramentas de gestão:

“Com sua história, estrutura, qualidade de suas pessoas e seus serviços, além da força desta nova Reitoria e sua equipe, com a parceria de todos, a Feevale será uma das melhores alternativas em ensino e pesquisa nesta sociedade em constante transformação”.

Também elogiou o trabalho de seu antecessor: “Nesses 55 anos, a Feevale cresceu sobremaneira e contribuiu fortemente para o desenvolvimento de toda a região. Possuímos uma estrutura invejável em Novo Hamburgo, Campo Bom, Porto Alegre e outros seis municípios, além de parcerias com 155 organizações em 32 países e as avaliações do Ministério da Educação que comprovam a excelência de sua educação e pesquisa”.

José Paulo salientou, porém, que a pandemia, o avanço da tecnologia, a educação a distância e as mudanças climáticas, econômicas, políticas e culturais alteraram sensivelmente o cenário da educação, especialmente na Educação Superior, sendo necessário, portanto, estratégias para enfrentar os novos tempos:

“A Feevale continuará sendo esta universidade comunitária, com olhar global. Vamos atuar intensamente, tendo o planejamento estratégico como norte. Seguiremos os fundamentos que orientam nossas ações e manteremos o compromisso de construir uma comunidade melhor, juntos”.

Equipe

– Reitor: José Paulo da Rosa.

– Pró-Reitora de Ensino: Maria Cristina Bohnenberger.

– Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão: Fernando Rosado Spilki.

– Diretor do Instituto de Ciências Criativas e Tecnológicas: Edvar Bergmann Araujo.

– Diretora do Instituto de Ciências da Saúde: Caren Mello Guimarães.

– Diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais: Cássio Schneider Bemvenuti.

– Diretora de Relações Internacionais e Institucionais: Paula Casari Cundari.

– Diretora de Inovação: Daiana de Leonço Monzon.

– Diretora de Captação e Novos Negócios: Claudia Lunkes Schmitt.

– Chefe de Gabinete: Isabela Gomes Guzzon.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ex-secretario-da-educacao-de-porto-alegre-e-o-novo-reitor-da-universidade-feevale/

Ex-secretário da Educação de Porto Alegre é o novo reitor da Universidade Feevale

2024-07-01