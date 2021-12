Porto Alegre Ex-vereador de Porto Alegre conhecido como Tenente Vermelho é morto a tiros

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











José Wilson da Silva presidia a Associação de Defesa e Pró-Anistia dos Atingidos Pelos Atos Institucionais Foto: Jair Krischke /Arquivo pessoal José Wilson da Silva presidia a Associação de Defesa e Pró-Anistia dos Atingidos Pelos Atos Institucionais. (Foto: Jair Krischke/Arquivo pessoal) Foto: Jair Krischke /Arquivo pessoal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-vereador de Porto Alegre José Wilson da Silva, 89 anos, foi morto a tiros na sexta-feira (10) no bairro Partenon, na Zona Leste da cidade.

Conforme a Polícia Civil, os disparos foram efetuados por dois homens que invadiram a residência do ex-vereador. Ele completaria 90 anos no dia 17 deste mês. O caso é tratado inicialmente como homicídio, pois nada foi roubado. Os criminosos teriam entrado na casa da vítima utilizando uma cópia das chaves.

Silva foi eleito vereador em 1963 pelo PTB e cassado pelo regime militar em 1964. Capitão reformado do Exército, ficou conhecido como Tenente Vermelho por causa das suas posições políticas de esquerda. Com a deposição do então presidente João Goulart pelos militares, ele se exilou no Uruguai junto com o ex-governador Leonel Brizola.

Em 1987, o ex-vereador lançou o livro “O Tenente Vermelho”. Silva fundou e atualmente presidia a Associação de Defesa e Pró-Anistia dos Atingidos Pelos Atos Institucionais. Atualmente, ele tinha ligações políticas com o PCdoB.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre