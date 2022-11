Cláudio Humberto Ex-vice de Covas, Alckmin vira o novo Palocci

Por Cláudio Humberto | 3 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ex-PSDB e ex-vice do tucano histórico Mário Covas, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) será nomeado coordenador da equipe de transição de Lula (PT) nesta quinta-feira (3). Há 20 anos, na primeira eleição como presidente, Lula escolheu para esta função o então ex-prefeito de Ribeirão Preto Antonio Palocci, que se tornaria poderosa figura nos governos do PT e depois denunciante de esquemas de corrupção durante as administrações petistas, na operação Lava Jato.

É o futuro?

Palocci se tornou o primeiro ministro da Fazenda de Lula e também assumiu a Casa Civil no primeiro governo Dilma, em 2011.

Alta periculosidade

Palocci deixou o governo após acusações de enriquecimento ilícito acabou preso pela PF em 2016 e teve bloqueados R$61,7 milhões.

Anos depois

Homologada no TRF-4, a delação de Palocci revelou detalhes profundos dos esquemas de corrupção petistas. Ele acabou deixando o PT.

Ele lembra

Na sua carta de desfiliação, Palocci disse que ficou chocado após “ter visto Lula sucumbir ao pior da política” durante os seus governos.

Eleição histórica tem PT menor no Nordeste

Desde 2002, quando Lula foi eleito presidente pela primeira vez com um quarto dos votos vindos do Nordeste, o PT seguiu aumentando a participação da região na votação até chegar aos 43,13% de Haddad no 2º turno de 2018. Nas eleições mais acirradas da história, Lula teve 60,3 milhões de votos, 37,3% deles vindos do Nordeste, enquanto o Sudeste lhe garantiu a vitória com 37,7% dos votos obtidos pelo petista.

Já foi diferente

Em 1994 e 98, o PT não venceu em nenhum Estado do Nordeste. FHC venceu em todos em 94 e só perdeu para Ciro Gomes no Ceará em 98.

Criando o reduto

Lula teve 24,99% dos votos recebidos em 2002 vindos do Nordeste, mas o Bolsa Família fez esse percentual subir para 33,19% em 2006.

Salva pelo Nordeste

Dilma também venceu em 2010 com um terço dos votos vindos do Nordeste e só superou Aécio em 2014 elevando esse patamar a 37%.

Bom conselho

O general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), um dos mais leais integrantes da equipe de governo, fez ponderações para o presidente Jair Bolsonaro agir “como estadista”.

Violência local

Homicídios caíram no Brasil, mas a Bahia governada pelo PT há 16 anos subiram, diz Anuário Brasileiro de Segurança Pública: 5,5 mil mortes violentas em 2021. Se fosse um país, seria o 2º mais violento do mundo.

Sem largar o osso

Aos 80 anos e sem ter deixado saudades no Itamaraty, em razão da sua visão arcaica de diplomacia terceiro-mundista, o vaidoso Celso Amorim anda saçaricando para ser ministro das Relações Exteriores.

Tamos aí

A frenética publicação de posts de Felipe Salto, secretário de Fazenda de São Paulo, sugere que, tanto quanto o seu antecessor Henrique Meirelles, ele almeja um lugar ao sol no governo Lula.

Sem chance

Muito ligado aos Moreira Salles, do Itaú, e ex-funcionário do governo FHC, Pérsio Arida tem sido cotado pelos jornalões como chefe da economia do governo Lula. Tucanos não vão comandar a Fazenda.

O que será?

Algo de muito grave ocorreu em outubro. O nível de confiança dos empresários vinha subindo desde o início do ano, quando a economia engrenou, mas caiu ao menor patamar desde maio, segundo a FGV.

Não foi ele

O otimismo do câmbio nada tem a ver, até agora, com a vitória de Lula ou a derrota de Bolsonaro. Analistas seguem monitorando a situação no Brasil, mas o alívio vem de fora com balanços corporativos positivos.

Praticidade já

Pesquisa da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), junto aos passageiros, mostra que a maior demanda é praticidade ao viajar. Para a IATA, “digitalização e biometria são fundamentais”.

Pensando bem…

…governar país rachado deve ser moleza para quem ia resolver a guerra com uma cervejinha.

PODER SEM PUDOR

Seguro contra espíritos

Quando era diretor do Banco da Amazônia, o engenheiro Orion Klautau precisava tomar uma decisão importante, quando se lembrou que a sua secretária era espírita kardecista. Mesmo sendo católico fervoroso, ele pediu ajuda à assessora para “incorporar” o espírito do presidente John Kennedy, de quem é admirador. Mas suplicou: “Fique aqui por perto, porque pode baixar o Barata…” Referia-se a Magalhães Barata, ex-governador do Pará.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto