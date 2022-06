Saúde Exame de sangue desenvolvido nos Estados Unidos mede nível e duração da imunidade contra a covid

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Se usado em larga escala, o teste pode ajudar as autoridades de saúde a avaliarem o nível de imunidade da população. (Foto: Reprodução)

Até agora, havia formas de testar e de medir os anticorpos. Mas não existia uma forma fácil de testar em larga escala os níveis de células T no sangue.

Dessa forma, nos Estados Unidos, pesquisadores desenvolveram um exame de sangue capaz de medir o nível e a duração da imunidade contra a covid: um teste relativamente rápido, que usa meio mililitro de sangue e que fica pronto em 24 horas, para checar se as pessoas têm células T suficientes para combater a covid.

Ernesto Guccione, pesquisador do grupo Mount Sinai, de Nova York, e um dos autores do estudo, explicou que as células T duram de nove a 12 meses, enquanto os anticorpos duram poucos meses. Ou seja, a proteção celular é mais prolongada, e isso é muito importante.

A técnica consiste em misturar o sangue do paciente com proteínas do novo coronavírus no laboratório. Se houver células T no sangue, vai ocorrer uma reação química que produzirá uma substância, que então poderá ser detectada com o PCR, a mesma tecnologia usada nos testes para detectar a covid.

Este teste vai ser muito útil em pelo menos dois casos: o primeiro é para as pessoas que fazem algum tratamento que prejudica o sistema imunológico.

Elas agora vão poder checar se a vacina que tomaram funcionou, ou seja, se o corpo produziu células T suficientes para combater a doença.

Além disso, se for usado em larga escala, o teste pode ajudar as autoridades de saúde a avaliar o nível de imunidade da população e, assim, planejar melhor as campanhas de reforço na vacinação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde