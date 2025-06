Política Exames de Bolsonaro indicam quadro de pneumonia viral, diz médico

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

Ex-presidente teve mal-estar em Goiás e relatou crises de soluço e episódios de vômito. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O médico Cláudio Birolini, responsável pelo acompanhamento da saúde de Jair Bolsonaro (PL), informou neste sábado (21) que o ex-presidente foi diagnosticado com uma pneumonia viral. Apesar do quadro, Birolini afirmou que Bolsonaro “está bem”.

O ex-presidente foi submetido a uma série de exames no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo o médico, os exames já estavam previamente agendados, mas foram antecipados após Bolsonaro relatar um mal-estar durante compromissos em Goiás, na sexta-feira (20).

“Está tudo bem, exceto pelo achado, que provavelmente é uma pneumonia viral em resolução”, afirmou Birolini. O médico informou que um tratamento medicamentoso foi iniciado neste sábado para tratar o problema.

Após os exames, Bolsonaro tirou fotos com apoiadores e concedeu entrevista à imprensa. Ele relatou episódios de vômito e uma crise de soluços, que vêm causando desconforto.

Birolini recomendou que o ex-presidente reduza o ritmo das atividades e faça ajustes na rotina alimentar. “Ontem [sexta-feira] acabamos aumentando a dose para combater o soluço, que o deixou sonolento. Vou pedir para ele rever a forma como se alimenta e diminuir o ritmo das agendas, porque isso prejudica um pouquinho a recuperação dele”, disse.

De acordo com o médico, não há restrições quanto aos alimentos, mas é necessário mudar hábitos. “Ele pode comer o que quiser. O que estamos negociando é a forma como ele come. Ele se alimenta muito rápido, engole a comida sem mastigar direito e fala muito durante as refeições. Precisamos reeducá-lo até ele se readaptar e superar essa fase do soluço.”

Em abril, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de 12 horas para tratar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal — sequelas das cirurgias realizadas após a facada que sofreu em 2018, durante a campanha presidencial.

Segundo Birolini, os sintomas recentes não têm relação com o procedimento cirúrgico. “Do ponto de vista do pós-operatório, está tudo bem”, afirmou o médico.

