Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

No Dia Mundial de Combate à Hepatite (28), o alerta é para a importância da detecção precoce da doença. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Doenças silenciosas que podem provocar sérios danos à saúde se não forem diagnosticadas e tratadas a tempo, as hepatites virais têm cura na maioria dos casos. Para tanto, é necessário ficar atento aos sintomas que levam à inflamação do fígado, adotar medidas de prevenção e fazer o diagnóstico precoce. Esses alertas fazem parte do Dia Mundial de Combate à Hepatite, em 28 de julho, e a Panvel se integra às campanhas de prevenção oferecendo o exame rápido tipo HCV-Hepatite C. As compras podem ser realizadas pelo site da rede de farmácias ou App Panvel e os exames são feitos presencialmente nas salas Panvel Clinic.

De acordo com o Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais, do Ministério da Saúde, entre os anos de 2000 e 2021, o Brasil teve 718.651 mil novos casos de hepatites virais, com predomínio da hepatite B com 264.640 casos (36,8%) e hepatite C, 279.872 (38,9%). Também são comuns no país as hepatites A com 168.175 casos (23,4%) no período e hepatite D com 4.259 registros (0,6%).

Exame rápido

O exame HCV-Hepatite C é indicado para pessoas com sintomas sugestivos ou em investigação de infecção pelo vírus da hepatite C. O teste é feito através da coleta de uma gota de sangue e o resultado do teste sai em até 15 minutos. A Panvel conta com profissionais farmacêuticos para a leitura e explicação destes resultados ao paciente, bem como para orientação e encaminhamento a outros profissionais da saúde, se necessário.

Mesmo sendo evitável, a inflamação do fígado provocada pelas hepatites é a segunda principal causa de morte entre as doenças infecciosas no mundo. As hepatites B e C também podem evoluir para casos de cirrose e câncer de fígado. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas:

· Cansaço;

· Febre;

· Mal-estar;

· Tontura;

· Enjoo;

· Vômitos;

· Dor abdominal;

· Pele e olhos amarelados;

· Urina escura;

· Fezes claras.

Prevenção

· Manter em dia a vacinação (disponível contra as hepatites A e B);

· Usar preservativos;

· Não compartilhar de alicates de manicure e pedicure;

· Não compartilhar seringas, agulhas, escovas de dentes, giletes e cachimbo;

· Certificar-se do uso de materiais descartáveis se fizer tatuagens e piercings.

