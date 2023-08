Geral Executivo do banco Goldman Sachs é encontrado morto após deixar boate em Nova York

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

A investigação sobre a morte de John Castic está em andamento. (Foto: Reprodução)

O corpo de um executivo que estava desaparecido após deixar uma boate de Nova York, nos Estados Unidos, foi encontrado no rio de Newtown Creek, na terça-feira (1°). Analista do grupo financeiro Goldman Sachs, John Castic havia sido visto pela última vez, dois dias antes, na Brooklyn Mirage, a cerca de 800 metros do estuário onde os restos mortais dele foram retirados da água.

Castic e amigos foram à boate, na virada de sábado para domingo, assistir ao show da dupla canadense Zeds Dead. Já na madrugada de domingo, o executivo de 27 anos disse aos colegas que iria pegar um carro de aplicativo até seu apartamento.

A rede “Pix11” divulgou um vídeo de Castic deixando a boate pouco antes de desaparecer.

Os amigos disseram à polícia que Castic deixou o estabelecimento por volta de 2h30min. Depois disso, ele desapareceu. Na terça-feira, embarcações e lanchas infláveis da polícia de Nova York foram vistas nas águas de Newtown Creek.

Os agentes foram acionados para uma denúncia de que um corpo estaria no local. Os investigadores confirmaram, horas depois, que era o cadáver de John Castic, segundo o jornal britânico “DailyMail”. A causa da morte não foi revelada.

“Ao chegar, os policiais observaram um homem não identificado e inconsciente flutuando na água. As unidades do NYPD Harbor removeram o homem da água (…) Socorristas também foram ao local e declararam o homem morto no local”, afirmou a polícia ao jornal, em nota.

Segundo o “DailyMail”, Castic se formou na Universidade DePaul, em Chicago, e começou a trabalhar como analista sênior no Goldman Sachs em agosto do ano passado. A investigação sobre a morte está em andamento.

Outro homem

Algumas semanas antes, outro homem de 27 anos foi encontrado morto em circunstâncias semelhantes, após deixar a área da Brooklyn Mirage. Karl Clemente estava com amigos no local, em 11 de junho, mas foi impedido de entrar na boate por suspeita de estar bêbado. Ele foi até um posto de gasolina próximo, num ponto em que frequentadores costumam pedir carros de aplicativo para sair da região.

Clemente, então, desapareceu. Seu corpo foi achado num riacho, atrás de um depósito de madeira, em 16 de junho. A polícia de Nova York também investiga esse caso. As informações são do jornal O Globo.

