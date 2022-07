Porto Alegre Exercício simula acidente com derramamento de óleo e carro capotado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Forças de segurança e resgate que foram acionadas não estavam avisadas de que participariam do evento. Foto: Pedro Piegas/PMPA Forças de segurança e resgate que foram acionadas não estavam avisadas de que participariam do evento. (Foto: pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde desta terça-feira (26), foi realizado um exercício simulado de desastre ao ar livre em Porto Alegre. O cenário da ação contou com um derramamento de óleo diesel (água, em realidade) na via pública, devido à colisão de um carro em um caminhão de combustível.

No roteiro, o falso acidente ocorreu porque o automóvel tentou desviar de duas pessoas que atravessavam fora da faixa de pedestre. De acordo com a encenação, o carro capotou e acabou atingindo os transeuntes, resultando em sete vítimas. O simulado ocorreu em ambiente sob controle e sem riscos reais.

O trânsito foi desviado por menos de duas horas do trecho da avenida Ipiranga onde ocorreu a ação, entre a Edvaldo Pereira Paiva e a Borges de Medeiros, ao lado do Parque Marinha do Brasil. Por ser um exercício com o objetivo de testar a ação de forças de segurança e resgate na resposta a uma emergência, os órgãos que foram acionados não estavam avisados que participariam do evento. Somente na hora que chegaram até o local identificaram que se tratava de um simulado.

Os primeiros a chegar foram os Bombeiros, seguidos pela Guarda Municipal, Defesa Civil Municipal, Samu e Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Em torno de 60 pessoas se envolveram na ação.

Durante o teste, diversas pessoas atuaram como avaliadores verificando detalhes de cada órgão que participava do atendimento, como aspectos ligados à resposta a desastres, gerenciamento de crise, redução de risco de desastre e prevenção de acidentes em situações de crise. Após o falso acidente, os participantes reuniram-se no auditório da Federação Gaúcha de Futebol para um feedback.

“Para nós, o exercício foi extremamente válido. A partir de uma avaliação mais aprofundada veremos o que deve ser melhorado e o que permanecerá como está. Iremos fazer um relatório e anexar ao plano de contingência”, ressaltou o coordenador da Defesa Civil Municipal, Evaldo Rodrigues.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre