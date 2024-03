Porto Alegre Exército acompanha ação para prevenir dengue no bairro São João nesta quarta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Os militares se somam a agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde e técnicos da Diretoria de Vigilância em Saúde Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

Para orientar a comunidade, identificar e eliminar criadouros de mosquitos e fazer busca ativa de casos compatíveis com a dengue, a prefeitura realiza nesta quarta-feira (06), atividade em parceria com o Exército Brasileiro em ruas do bairro São João, a partir das 9h, em Porto Alegre. O ponto de partida será a Praça Praça Júlio Andreatta (avenida Benjamin Constant, altura do número 1151).

Os militares se somam a agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde e técnicos da Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

O quadrilátero da ação inclui o entorno da praça, parte da rua Ernesto Fontoura e, atravessando a avenida Benjamin Constant, segue pela rua Barão de Cotegipe e percorre as ruas e avenidas Marcelo Gama, Felicíssimo de Azevedo, Zamenhof, Dezesseis de Julho, São Pedro, Berlim, Maryland, Nova York, Filadélfia e Coronel Manoel Py, até a avenida Cristóvão Colombo, em parte delas ou na totalidade.

Nas atividades conjuntas com os militares, foram vistoriadas, desde fevereiro, 1.053 residências e 14 condomínios. Outras 353 residências estavam fechadas no momento das visitas.

Porto Alegre tem confirmados 434 casos de dengue em 2024. Notificações de suspeitas somam 5.368 entre residentes da cidade. Boletim Epidemiológico com dados até o final da semana epidemiológica 9 (⅔) será lançado pela DVS/SMS.

2024-03-05