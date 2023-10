Mundo Exército de Israel realiza operações pontuais por terra no Norte de Gaza

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2023

As ações focaram em pontos onde integrantes do Hamas e de outros grupos armados estavam reunidos Foto: Reprodução

As Forças Armadas de Israel afirmaram que fizeram operações pontuais por terra no Norte da Faixa de Gaza durante a madrugada desta segunda-feira (23). As ações, segundo o Exército israelense, focaram em pontos onde integrantes do Hamas e de outros grupos armados estavam reunidos.

Não foram divulgadas informações sobre pessoas mortas ou presas nessas operações. Na semana passada, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallam, detalhou pela primeira vez a ocupação que Israel pretende fazer na Faixa de Gaza. Segundo ele, essa ocupação ocorrerá em três fases e “não durará para sempre”.

A primeira fase é composta por ataques aéreos e ofensiva por terra. Em um segundo momento, militares focarão em combater “bolsões de resistência” dentro da Faixa de Gaza. Na terceira fase, segundo o ministro, as tropas se retirarão, e Israel criará “um novo regime de segurança” que trará “uma nova realidade para a segurança dos cidadãos de Israel”.

