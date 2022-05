Rio Grande do Sul “Exército deve assumir parte das obras da BR-290 logo após a conclusão dos trabalhos na BR-116”, diz o General Stumpf

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2022

General Valério Stumpf (D) esteve ao lado general Fernando José Sant'ana Soares e Silva (E) em programas da Rede Pampa Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Comandante Militar do Sul, general Valério Stumpf, afirmou que o Exército deve assumir parte das obras de duplicação da BR-290, em Butiá, na Região Carbonífera do Estado, logo após a conclusão dos trabalhos na BR-116.

“Nossa conversa com o Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] está muito bem”, disse o general em visita à Rede Pampa de Comunicação nesta terça-feira (10) ao lado do general Fernando José Sant’ana Soares e Silva.

“Ano que vem a gente está terminando obras da BR-116 e vamos estar em condições de nos movimentarmos para a a BR-290 e de forma até aproveitar os equipamentos que a gente tem para darmos continuidade aos trabalhos”, disse o General Stumpf.

Viaduto

Outro assunto abordado pelo general Valério Stumpf foi a inauguração, na tarde desta segunda-feira, do viaduto no quilômetro 319 da BR-116, na localidade de Passo Grande, no município de Barra do Ribeiro. A obra em questão era aguardada há anos pela comunidade.

O Comandante Militar do Sul, general Valério Stumpf, procedeu com o corte da fita que marcou o ato inaugural. Segundo ele, a construção traz facilidades para a população local e transportadores.

“A cada trecho em que trabalhamos, há uma curva de aprendizagem do nosso pessoal. Nosso trabalho está mais rápido e preciso”, afirmou ele, reforçando que o cronograma de obras em rodovias está no prazo e até o final de maio é esperada a conclusão de mais dez quilômetros da 116.

Ao todo, a estrutura de faixa dupla tem 60 metros de extensão, e integra os lotes 1 e 2 da duplicação da BR-116, entre Guaíba e Pelotas. O viaduto em questão substitui o antigo trevo de entrada a Barra do Ribeiro, em direção à RS-709.

