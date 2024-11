Notícias Exército indicia 3 coronéis por assinarem carta de 2022 que pressionava comando da força a aderir a golpe contra a eleição de Lula

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

Documento pressionava cúpula da instituição a aderir a golpe de Estado depois da derrota de Bolsonaro nas urnas. (Foto: Divulgação/Exército)

O Exército indiciou criminalmente três coronéis, um da ativa e dois da reserva, por participarem da elaboração e divulgação de uma carta que pressionava a cúpula da Força a aderir a um golpe depois da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022.

O inquérito policial militar, aberto pelo Exército em agosto, foi concluído nesta semana. Um quarto coronel, que também foi um dos autores da carta, teve a investigação suspensa por uma decisão judicial liminar, que ainda pode ser revertida.

O relatório do inquérito será enviado ao Ministério Público Militar (MPM), a quem cabe oferecer denúncia à Justiça ou arquivar o caso. Não foram informados prazos para isso.

De acordo com a corporação, foram indiciados três militares: o coronel Anderson Lima de Moura, da ativa, e os coronéis Carlos Giovani Delevati Pasini e José Otávio Machado Rezo, ambos da reserva.

A autoria da carta também teve participação de um quarto militar, o coronel da ativa Alexandre Castilho Bitencourt da Silva. No entanto, a investigação sobre ele foi sobrestada, em virtude da concessão de uma liminar judicial.

O Inquérito Policial Militar instaurado ainda poderá ter desdobramento. Caberá ao Ministério Público Militar analisar o conteúdo dos autos e decidir se oferece ou não uma denúncia após a investigação.

Conteúdo golpista

Intitulada como a “Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro”, o documento foi utilizado como instrumento de pressão ao então comandante do Exército, General Freire Gomes, para que ele aderisse a um golpe de Estado em 2022.

Após as eleições, aliados e simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro buscaram alternativas ilegais para mantê-lo no poder.

A carta com teor golpista entregue ao comando do Exército foi encontrada no celular do tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência Mauro Cid. Os investigadores suspeitam que o documento tenha sido produzido em uma reunião de militares em novembro de 2022.

Após tomar conhecimento da carta, o atual comandante do Exército, general Tomás Paiva, decidiu abrir uma sindicância. O procedimento apurou a participação de 37 militares na produção, assinatura ou disseminação do documento.

Desses, 26 foram punidos com base no Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), incluindo 12 coronéis, 9 tenentes-coronéis, 1 major, 3 tenentes e 1 sargento. Outros 11 não receberam punição. O Exército explica que eles apresentaram justificativas que foram aceitas e, por isso, não foram punidos.

A sindicância concluiu que havia indícios de crime na confecção da carta, o que levou o general Tomás Paiva, a determinar a instauração do inquérito sobre os quatro coronéis para aprofundar as investigações.

2024-11-02