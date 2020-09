Colunistas Exército recebe mais recursos para duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas

Por Flavio Pereira | 8 de setembro de 2020

Comandante do Exército, general Edson Leal Pujol visitou as obras da BR-116 em maio do ano passado. (Foto: Divulgação/CMS)

As obras de duplicação da BR-116, que têm dois lotes entre Guaíba e Barra do Ribeiro a cargo do Exército Brasileiro, por intermédio do 1º Batalhão Ferroviário de Lages, receberam mais R$ 15 milhões do Dnit, (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Atualmente, esta é a maior Operação de Construção do Sistema de Engenharia de Construção do Exército e está orçada em cerca de 207 milhões. Para manter os prazos, o Exército tem trabalhado nos trechos, inclusive nos finais de semana. O Governo Federal espera concluir os 211 quilômetros da duplicação entre Guaíba e Pelotas até março de 2022. Estes trechos foram abandonados pela Construtora Constran que venceu a licitação em 2012.

Rodrigo Maia convoca homenagem da Câmara para Dias Toffoli

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), convocou para a manhã de quarta-feira uma sessão especial para prestar homenagem ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pelo término do seu mandato. Na quinta-feira, o ministro Luiz Fux assumirá a presidência do STF. Rodrigo Maia e o irmão de Dias Toffoli já estiveram juntos em uma delação, arquivada pelo STF.

Delação arquivada citava irmão de Dias Toffoli e Rodrigo Maia

Recordando: em setembro de 2019, o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, decidiu arquivar trechos da delação premiada do ex-presidente da OAS Léo Pinheiro que mencionavam o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto Martins, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, e um dos irmãos do presidente do STF, ministro Dias Toffoli.

Coincidências entre amizades

O advogado Eduardo Filipe Alves Martins, sócio de Cristiano Zanin, responsável pela defesa de Lula, é filho do ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ. Eduardo Filipe Alves Martins, de 35 anos, tem se dado bem: recebeu pagamentos de R$ 10 milhões por dois processos no STJ, embora seu nome não conste nos processos que ele mesmo registrou nas notas fiscais emitidas. A fatura foi paga com dinheiro da Fecomercio do Rio de Janeiro.

Lasier descolando de Bolsonaro

Depois de acompanhar a oposição e votar contra o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que impede aumentos salariais e contagem de tempo de serviço para servidores públicos da saúde, segurança pública e educação, entre outras áreas, até 31 de dezembro de 2021, o senador Lasier Martins (Podemos-RS) teve mais um voto polêmico: votou contra o projeto que amplia por 10 anos a validade da CNH. E, em uma live da revista IstoÉ, fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro, afirmando que “o presidente é um homem tosco, em vários momentos, que faltam polimento e educação”. Lasier é o 2° vice-presidente do Senado.

