Saúde Existe um horário correto para tomar remédio contra pressão alta? Saiba o que dizem os pesquisadores

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Recomendação anterior definiu que o período noturno ofereceria maiores benefícios. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Duas pesquisas apresentadas no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia 2024, no sábado (31), mostraram evidências de que não existe um horário mais indicado para tomar o medicamento contra hipertensão arterial, mais conhecida como pressão alta.

A recomendação anterior definiu que o período noturno ofereceria maiores benefícios. Contudo, no primeiro estudo, conduzido em 3.357 idosos canadenses com idade média de 88 anos, os pesquisadores notaram não existir nenhuma diferença significativa entre tomar o fármaco durante a manhã ou à noite.

“Descobrimos que a administração na hora de dormir versus a administração matinal não fornece nenhuma diferença em eventos cardiovasculares importantes, nem em eventos hipotensivos, visuais, cognitivos ou outros eventos de segurança em uma população geral e, mais importante, em pacientes idosos frágeis que geralmente são excluídos dos ensaios”, afirma o professor Scott Garrison da Universidade de Alberta, no Canadá, em sua apresentação.

Os resultados vieram após um acompanhamento destes participantes por quase 6 anos. Eles foram aconselhados a ingerir o remédio contra a hipertensão apenas pela manhã ou na hora de dormir, de modo que os pesquisadores conseguissem identificar diferenças.

“Agora podemos descartar o momento do tratamento como importante e aconselhar os pacientes a tomarem seus medicamentos para pressão alta quando tiverem menos probabilidade de esquecer”, conclui o especialista.

Já o segundo estudo apresentado sobre o mesmo tema foi uma revisão sistemática e meta-análise com diversas pesquisas comparando o uso dos fármacos contra pressão alta de dia ou durante a noite. No total, foram analisadas evidências providas por 46.606 pessoas.

Em consonância com as evidências encontradas no artigo anterior, o que os cientistas chamaram de “desfechos secundários”, ao momento de tomar o remédio, como fraturas, eventos de glaucoma e eventos cognitivos, não foram afetados pela ingestão em determinado horário.

“Os resultados da meta-análise fornecem evidências conclusivas de que não há diferença entre a dosagem noturna e matinal. Os pacientes devem tomar seus medicamentos redutores de PA uma vez ao dia no horário que melhor se adequar às suas preferências e circunstâncias”, ressalta o professor Ricky Turgeon da University of British Columbia, em Vancouver, no Canadá, um dos autores da meta-análise.

Em relação aos números que vão determinar o que é um quadro de hipertensão arterial, as diretrizes são:

* Ótima: Abaixo de 12 por 8

* Normal: Entre 12 por 8 e 13 por 8.5

* Pré-hipertensão: Entre 13 por 8.5 e 14 por 9

* Hipertensão estágio 1: Entre 14 por 9 e 16 por 10

* Hipertensão estágio 2: Entre 16 por 10 e 18 por 11

* Hipertensão estágio 3: A partir de 18 por 11

Sintomas

De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas tendem a aparecer quando há picos na pressão arterial. São eles:

* Dores no peito;

* Dor de cabeça;

* Tonturas;

* Zumbido no ouvido;

* Fraqueza;

* Visão embaçada;

* Sangramento nasal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/existe-um-horario-correto-para-tomar-o-remedio-contra-pressao-alta-entenda-o-que-dizem-os-pesquisadores/

Existe um horário correto para tomar remédio contra pressão alta? Saiba o que dizem os pesquisadores

2024-09-01