Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Senador Luis Carlos Heinze promoveu uma reunião com lideranças políticas e empresariais para acertar os detalhes da contratação do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica do projeto Foto: Divulgação Senador Luis Carlos Heinze promoveu uma reunião com lideranças políticas e empresariais para acertar os detalhes da contratação do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica do projeto. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O senador Luis Carlos Heinze (PP/RS) promoveu uma nova reunião na última quinta-feira (2) com lideranças políticas e empresariais para acertar os detalhes finais da contratação do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica – EVTE -, que permite a ampliação da Nova Ferroeste até o Rio Grande do Sul. A expectativa é que a análise possibilite a inclusão do trecho gaúcho no edital de concessão que será lançado pelo Ministério dos Transportes ainda neste ano.

O estudo do novo traçado representa um investimento de R$ 500 mil, que serão garantidos pela prefeitura de Nonoai e por instituições privadas vinculadas a produção agropecuária. A contratação inclui o estudo de demanda, o EVTE e a elaboração da documentação e acompanhamento do pedido de autorização do ramal ferroviário. A previsão é de que o levantamento seja concluído em até seis meses.

O parlamentar que já foi até o Paraná tratar do assunto, alega que a nova malha irá reduzir os custos logísticos e pode ser viabilizada pela iniciativa privada. “Para tornar a produção gaúcha mais competitiva precisamos investir em ferrovias, portos e hidrovias. Entendo que o edital da Nova Ferroeste é uma oportunidade que não podemos perder. Por isso, insisto no diálogo e negociações com os principais interessados”, afirma Heinze.

O grupo, que vem se reunindo desde o ano passado, inclui representantes das federações das Indústrias – Fiergs, Conselho da Agroindústria – Conagro – Sindicatos das Indústrias de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul – Sips -, além dos prefeitos de Barão de Cotegipe, Getúlio Vargas, Nonai e São Valentim, entre outros.

