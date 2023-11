Rio Grande do Sul Expectativa de boas vendas na Black Friday anima lojistas gaúchos

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

A Black Friday 2023 acontece no próximo dia 24 de novembro

A Black Friday 2023, que acontece no próximo dia 24 de novembro, deve se caracterizar por vendas superiores às registradas em 2022 quando ocorreu próxima de eventos como a Copa do Mundo de Futebol e o Natal, o que acabou reduzindo a procura dos consumidores. Essa expectativa de crescimento anima os lojistas gaúchos, que aguardam com ansiedade a data.

“Embora o atual cenário econômico ainda mostre sinais de cautela por parte da população, a intenção dos consumidores em realizar compras na Black Friday 2023 é maior do que em 2022. A desaceleração da inflação e a redução da taxa de juros são fatores que podem impactar positivamente em um incremento da comercialização de produtos nesta data. A expectativa é um resultado expressivo no montante de vendas, algo em torno de R$ 700 milhões, somando compras online e em lojas físicas”, aponta o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

O dirigente ressalta que há um crescimento do planejamento dos consumidores visando à aquisição de bens duráveis, uma vez que a tendência de queda das taxas de juros acaba os incentivando a comprar produtos de maior valor, especialmente a prazo.

“Esse movimento de queda das taxas de juros e as renegociações de dívidas que permitiram a retomada de acesso ao crédito por parte de muitas pessoas pode ajudar a Black Friday deste ano a ter um bom resultado. Ainda que a venda a crédito esteja retomando patamares registrados até 2020, a elevada inadimplência no país e o alto endividamento seguem limitando a capacidade de consumo das famílias, sendo aspectos que merecem atenção de parte dos lojistas na hora de vender a prazo. Nesse aspecto, cresce em importância a utilização do Cadastro Positivo, que oferece uma visão completa do comportamento do consumidor e viabiliza uma avaliação mais justa de crédito, o que ajuda tanto a quem vende a prazo quanto a quem compra e cumpre com seus compromissos pontualmente. Podem ser beneficiados com taxas de juros menores e até maior prazo de pagamento. Hoje, a FCDL-RS, em parceria com a Quod, disponibiliza uma análise altamente qualificada através do Cadastro Positivo”, alerta Vitor Augusto Koch.

Mesmo com o cenário de cautela, a FCDL-RS observa que os consumidores já consagraram a Black Friday como uma data importante do calendário do comércio nacional.

Um detalhe importante das últimas edições da Black Friday é a trajetória de crescimento da presença de consumidores nas lojas físicas, já que elas disponibilizam uma experiência de compra não oportunizada no e-commerce.

“Na loja física o consumidor pode manusear o produto, experimentar o que deseja comprar, enfim, aproveitar as vantagens de ter em mãos aquilo que busca adquirir. Garantia de balcão e atendimento personalizado são, também, fatores que favorecem as lojas físicas na Black Friday”, avalia o presidente da FCDL-RS.

Esse movimento também é reflexo do aprimoramento das lojas em sua relação com fornecedores, conseguindo adquirir itens que podem ser oferecidos com boa competitividade na comparação com os portais de comércio virtual.

No que se refere a aquisição de produtos, Vitor Augusto Koch destaca que smartphones e aparelhos eletrônicos devem seguir ocupando os postos principais do ranking de artigos mais vendidos na Black Friday, vindo a seguir eletrodomésticos, vestuário, calçados e cosméticos.

Para os comerciantes, evitar erros comuns pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. É crucial fazer boa negociação com fornecedores, ser transparente sobre descontos e políticas, garantir a estabilidade do site, ofertar atendimento personalizado na loja física e ter uma logística eficiente.

Além disso, estratégias de fidelização de clientes e uma divulgação eficaz são fundamentais. A Black Friday não é apenas uma oportunidade de vendas, é uma chance de construir relacionamentos duradouros com os clientes. Conhecer as tendências e preparar-se adequadamente é essencial para aproveitar ao máximo essa data.

Expectativa de boas vendas na Black Friday anima lojistas gaúchos

