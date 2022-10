Economia Expectativa de instituições financeiras e consultorias é de manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano na reunião do Copom desta semana

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Maioria prevê início de cortes na taxa Selic a partir de junho. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

É unânime a percepção de agentes de mercado de que a taxa Selic (básica de juros) será mantida em 13,75% ao ano na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) nesta semana, embora as incertezas tenham aumentado, com eleições em aberto e dúvidas sobre a economia americana. A discussão agora é sobre quando os juros começarão a ser cortados, e, nesse ponto, as apostas se dividem, embora a maioria veja a trajetória de queda começando a partir de junho.

Entre 108 instituições financeiras e consultorias, todas esperam que a Selic continue em 13,75% e que seja mantida nesse nível também em dezembro. Já em relação ao início do ciclo de flexibilização do juro básico, foram ouvidas 94 casas. Desse total, 37 esperam que o índice comece a ser reduzido em junho, enquanto 26 projetam um ciclo de cortes na taxa com início em agosto. Há, porém, uma ala do mercado que projeta um início de afrouxamento da política monetária já no primeiro trimestre de 2023.

O cenário econômico entre a reunião de setembro do Copom e a de agora sofreu poucas alterações, o que favorece a manutenção da estratégia da autoridade monetária de manter um discurso ainda conservador e dar ênfase na consolidação de um processo desinflacionário e da ancoragem das expectativas em torno das metas. O mercado aguarda a comunicação a ser utilizada pelo Copom, já que alguns sinais positivos de desinflação da economia começaram a ser emitidos nas últimas semanas.

O alívio nas expectativas de inflação e a possibilidade de a incerteza fiscal se dissipar até o fim do ano são fatores que têm colocado na curva de juros as chances de uma redução da Selic mais cedo do que o consenso espera. O mercado embute nos preços alguma possibilidade de o juro básico ser cortado já em março de 2023, mesmo com a comunicação cautelosa do BC.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia