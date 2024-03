Rio Grande do Sul Expectativa de safra recorde marca abertura oficial da colheita da soja no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Rio Grande do Sul deve ficar em segundo lugar no ranking de produtividade. Foto: Julia Chagas/Ascom Seapi Rio Grande do Sul deve ficar em segundo lugar no ranking de produtividade. (Foto: Julia Chagas/Ascom Seapi) Foto: Julia Chagas/Ascom Seapi

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A expectativa de uma safra de soja recorde, com incremento de 71%, em relação ao ano passado marcou a abertura oficial da colheita da Soja no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (25/3), no município de Tupanciretã.

Dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) apontam uma área plantada de cerca de 6,6 milhões de hectares em 426 municípios do Estado. A expectativa é de uma safra que deve resultar em 22,2 milhões de toneladas de soja.

Conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Rio Grande do Sul deve ficar em segundo lugar no ranking de produtividade, atrás apenas do Mato Grosso.

“A frustração das safras nos últimos anos trouxe prejuízos para o município e a região, mas acreditamos que esta deve ser de grande recuperação, com produtividade recorde. Isso reposicionará o Rio Grande do Sul no cenário nacional”, ressaltou o secretário adjunto da pasta da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Madalena.

Ele também citou uma das pautas prioritárias da secretaria, que é a irrigação, e tratou do programa do governo do Estado que vai subsidiar em até R$ 100 mil os projetos de irrigação dos produtores rurais.

“A reservação de água e a irrigação devem ser assuntos permanentes, e o governo estadual tem essa discussão como prioridade para que o nosso agronegócio não venha a sofrer no futuro o que já aconteceu em épocas de estiagem”, afirmou.

O prefeito de Tupanciretã, Gustavo Herter Terra, destacou que o município sempre liderou o ranking de maior produtor, mas que, no ano passado, em razão da estiagem, a produtividade foi menor.

Para 2024, a expectativa é de que a cidade volte a ocupar o primeiro lugar. “Aqui no município produzimos soja em cerca de 150 mil hectares, com produção de 9 milhões de sacas por ano”, contabilizou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/expectativa-de-safra-recorde-marca-abertura-oficial-da-colheita-da-soja-no-rio-grande-do-sul/

Expectativa de safra recorde marca abertura oficial da colheita da soja no Rio Grande do Sul

2024-03-25