Brasil Experiências turísticas que serão vitrines do Brasil no mundo

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Experiências incluem o segmento turístico de observação de aves, o chamado birdwatching. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mergulhar em Fernando de Noronha, explorar a Pequena África no Rio de Janeiro ou fazer um safári no Pantanal. Essas são algumas das 100 experiências turísticas que integram o projeto Vitrine Visit Brasil, desenvolvido pela Embratur em parceria com o Sebrae Nacional. A iniciativa tem como objetivo promover as vivências mais autênticas em 30 destinos estratégicos e icônicos do Brasil, atraindo turistas estrangeiros para colecionarem momentos únicos pelos quatro cantos do país.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destaca o projeto como inovador e importante para posicionar o Brasil entre os líderes no mapa do turismo internacional. “A Embratur tem feito um grande trabalho para diversificar os nossos destinos, porque o Brasil é muito grande e com muitas opções para o mundo nos conhecer”, diz Freixo.

Representando 90% dos negócios turísticos do Brasil, as micro e pequenas empresas (MPEs) são destaque na Vitrine Visit Brasil, garantindo que mais de 70% das experiências participantes do projeto sejam oferecidas por esses empreendedores.

Para o diretor de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Bruno Reis, além de capturar a essência do Brasil, o projeto é uma oportunidade importante para o desenvolvimento das MPEs do setor. “Esses empreendedores terão o apoio da Embratur na comercialização e promoção internacional das suas experiências. É uma oportunidade de alcançar novos mercados, se conectar a um público qualificado e criar mais possibilidades de negócios para essas empresas”, explica Reis.

Enquanto a Embratur atua para mostrar o potencial dos destinos brasileiros, o Sebrae prepara as MPEs para proporcionar a melhor imersão aos turistas estrangeiros.

“Somente em 2024, os turistas estrangeiros gastaram mais de R$ 26 bilhões no Brasil. Ao participar desta estratégia com a Embratur, o Sebrae busca fomentar os negócios do turismo. Especialmente os pequenos negócios, responsáveis pela geração de empregos e renda em todo país. Somos um país com grande diversidade e precisamos mostrar toda esta potência para o mundo. Com isso, vamos gerar mais oportunidades para os empreendedores”, disse Décio Lima, presidente do Sebrae.

Experiências na Vitrine

Na Vitrine Visit Brasil, as experiências terão a oportunidade de se conectar com um público qualificado, expandindo a visibilidade no mercado internacional e fortalecendo a venda desses produtos para turistas internacionais. Para isso, a Embratur disponibiliza algumas ferramentas de apoio à comercialização e promoção dessas vivências como produção de conteúdos digitais, webinários e encontros de negócios, famtours, press trips, participação em feiras internacionais, ações de marketing digital e campanhas publicitárias. As ações serão desdobradas em várias etapas até o final de 2025.

As primeiras 25 experiências já foram selecionadas e estão participando das ações do projeto, incluindo uma ativação do segmento de observação de aves (birdwatching) durante a World Travel Market (WTM) Londres, que ocorre entre os dias 5 e 7 de novembro na capital inglesa, e a apresentação da Rota das Emoções na Feira Internacional de Turismo de Madri (Fitur), na Espanha, em 2025.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/experiencias-turisticas-que-serao-vitrines-do-brasil-no-mundo/

Experiências turísticas que serão vitrines do Brasil no mundo

2024-10-06