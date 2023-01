Brasil Explosão em clube de tiros de Manaus deixa quatro mortos e um ferido

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Governo estadual afirma que as autoridades estão apurando as causas do acidente, mas que somente o laudo da perícia indicará o que causou a explosão Foto: Divulgação Governo estadual afirma que as autoridades estão apurando as causas do acidente, mas que somente o laudo da perícia indicará o que causou a explosão. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma explosão deixou quatro mortos e um ferido em um clube de tiros na manhã deste domingo (15) em Manaus (AM). O clube fica na avenida Liberalina Loureiro, na zona oeste da cidade. O governo estadual afirma que as autoridades estão apurando as causas do acidente, mas que somente o laudo da perícia indicará o que causou a explosão.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a explosão ocorreu na área em que eram realizados os treinamentos de tiro. Ainda de acordo com a corporação, os quatro mortos tiveram os corpos carbonizados. Entre os feridos há um homem que teve 90% do corpo queimado, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado para o Hospital 28 de Agosto.

Quatro corpos

O tenente-coronel Falcão, do CBMAM, afirma que as equipes foram acionadas por volta das 8h, mas que tiveram dificuldade de entrar no local devido à presença de gás. Ao chegar no clube de tiros, os bombeiros encontraram quatro corpos, dois estavam próximos à saída de emergência.

“Constatamos que havia muito gás no local, proveniente de material combustível. As equipes tiveram muitas dificuldades [para agir], então, determinamos uma retirada para fazer uma ventilação”, disse Falcão.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção dos corpos das vítimas. O caso é investigado pela Polícia Civil.

