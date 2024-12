Mundo Explosão de avião na Coreia do Sul é o pior desastre aéreo de 2024 e o mais mortal em 6 anos

Também é o pior desastre aéreo doméstico da Coreia do Sul até o momento.

A explosão do avião que deixou 179 pessoas mortas no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, é o desastre aéreo mais mortal no planeta nos últimos seis anos. A informação foi colhida do banco de dados da Aviation Safety Network. Também é o pior desastre aéreo doméstico da Coreia do Sul até o momento.

A última tragédia aérea que havia vitimado tantas pessoas ocorreu em 11 de abril de 2018, quando um avião da Força Aérea da Argélia caiu pouco depois de decolar perto da base aérea de Boufarik, a 30 km de Argel, capital da Argélia. O acidente deixou 257 mortos.

Em 2022 havia sido registrado o último acidente aéreo com mais de 130 mortos, quando um avião caiu no sul da China, deixando 132 pessoas mortas. Em 2023 não houve registros de acidentes aéreos com tantas mortes.

Neste ano, antes do acidente na Coreia do Sul, o desastre mais mortal havia sido o registrado em Vinhedo (SP) em agosto, quando um avião da companhia aérea VoePass caiu, causando 62 mortes.

Um avião Boeing saiu da pista de pouso, atingiu uma cerca e pegou fogo no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, na manhã deste domingo (29) — noite de sábado (28) pelo horário de Brasília. Ao todo, 181 pessoas estavam a bordo e só duas foram resgatadas com vida.

Uma colisão com pássaros foi apontada como possível causa para o acidente. Autoridades locais revelaram que controladores de tráfego aéreo chegaram a alertar a aeronave sobre riscos de colisão com pássaros, um minuto antes da tragédia. O avião transportava 175 passageiros e seis funcionários da tripulação.

Além do alerta de controladores de tráfego aéreo, um dos membros sobreviventes da tripulação teria mencionado uma colisão com pássaros após ser resgatado. Apesar disso, a causa exata do acidente ainda permanece sob investigação. A informação é do jornal sul-coreano Yonhap News.

O avião foi visto derrapando ao longo da pista antes de atingir o muro que cerca o aeroporto. Após a colisão, a aeronave se quebrou em dois pedaços, nas seções dianteira e traseira, e explodiu.

Pelas imagens, é possível ver que o avião sai da pista e explode ao bater na cerca de proteção do aeroporto, gerando uma coluna de fumaça imediata.

Segundo a agência de notícias da Coreia do Sul Yonhap, testemunhas relataram ter visto o motor da aeronave pegando fogo e ouviram várias explosões antes do pouso. Também chamou a atenção dos analistas, segundo a Yonhap, o fato de a aeronave ainda estar em alta velocidade no trecho final da pista.

Além disso, segundo os investigadores ouvidos, o piloto do Boeing havia feito outra tentativa de pouso em Muan, mas, sem sucesso, arremeteu. O incidente ocorreu na segunda tentativa, portanto.

